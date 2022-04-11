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“المكرمة الملكية 3 أيام” العد التنازلي المتوقع للصرف hrsd.gov.sa بالأمر الملكي (ضمان – موظفين)

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عمر شويل - جدة "المكرمة الملكية 3 أيام" العد التنازلي المتوقع للصرف hrsd.gov.sa بالأمر الملكي (ضمان - موظفين)

المكرمة الملكية 3 أيام والعد التنازلي المتوقع للصرف والإيداع في الحساب المصرفي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والموظفين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، وبذلك تنتظر فئة كبيرة من الشعب السعودي موعد الصرف وكيفية معرفة إيداع المبالغ النقدية في الحساب المصرفي الضماني الخاص بهم.

“المكرمة الملكية 3 أيام” العد التنازلي المتوقع للصرف hrsd.gov.sa بالأمر الملكي (ضمان – موظفين)

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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