شروط الدعم اللازمة المعلن عنها من منصة إحسان 

منصة إحسان توضح على أن تتضمن كافة الشروط الأساسية للدعم المعتمدة من خلال اللجنة الإشرافية للمنصة، حيث أن يكون المستفيد يملك الجنسية السعودية، ويلزم على ذلك ان يكون مسجل داخل إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة داخل المنصة، وأضاف إلى ذلك أن يقتصر هذا الدعم على عداد الكهرباء الواحد، حيث أن ألا يتجاوز مخصص الدعم السنوي للحد الأعلى لكل مستفيد وتابع، وقد تجد الإشارة إلى أن التبرع من خلال صفحة تيسرت على منصة إحسان، ويجب على المستفيد اختيار فواتير الكهرباء، وبناءا على ذلك في حالة المراد التبرع لها أو اختيارها، وهذا لكي يتم استكمال عمليّة التبرع لسداد فواتير الكهرباء.

منصة إحسان تعلن عن شروط الدعم:

يجب على المتقدم أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون مسجل داخل الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى منصة إحسان. يجب أن يكون هذا الدعم لعداد واحد كهربائي. يجب أن لا يتجاوز الدخل السنوي للحد الأعلى لكل مستفيد.

خدمة تيسرت تعد من إحدى المبادرات الخاصة بمنصة إحسان النوعية، ولذلك منصة إحسان ساعدت عن طريق الخدمة توجيه كافة التبرعات لجميع الفئات الأشد احتياجاً لهذا الدعم، وهذا يعد نوعياً رقمياً، وأضاف إلى ذلك أن ساهم التكافل المجتمعي والمسؤولية التي عكسها إغلاق هذا العدد من الفواتير في وقت قياسي للغاية، وأكد في الفترة الأخيرة إلى أن التبرعات لهذه الخدمة تخطت حوالي 47.5 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين، ولذلك هذا أدى إلي إغلاق العديد من فواتير التنفيذ القضائي التي تنطبق عليها جميع الشروط الخاصة بالاستحقاق، مما يؤدي إلى تعثر سدادها لأكثر من سنة واحدة فقط، وأضاف إلي ذلك أن هذا رفع المعاناة عن العديد من الأسر التي لم تتمكن من سداد مديونيّاتها.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن للأسر المحتاجة للكهرباء تسديد فواتيرها من خلال هيئة تنظيم الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهذا لوضع مبادرة، مما يهدف إلى دفع كهرباء الكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود عن طريق آليات جديدة للمتقدمين.

الآليات المقترحة لسداد فواتير الكهرباء: