تمويل ب20 ألف ريال بدون كفيل بموافقة فورية بأقساط ميسرة بدون رسوم

تمويل ب20 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العملاء سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة ويحتاج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها توفير شرط مدة العمل على الأقل 3 أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي حيث لا يشترط جهة العمل في السعودية ويجب أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 22 عام على الأقل ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443.

أهم شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

منحت شركة اليسر للإجارة والتمويل خدمات تمويلية متعددة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة ومن ضمنها الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي وبدون دفع أي رسوم إدارية على مبلغ التمويل الذي يصل إلى 20 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كالتالي الآن:

شرط أساسي للموافقة الفورية على قرض شركة اليسر توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.

توفير إيضًا فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية بموافقة الشركة.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

لكن العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل 1443