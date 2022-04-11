نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي و تطبيق زكاتي للعام 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي بالتزامن مع توقيت إخراج زكاة الفطر التي تعد أهم أنواع الدولة المفروضة على المسلم القادر، فنجد أن عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن كيفية دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443، فنجد أن المملكة العربية السعودية تعمل على توفير الكثير من الخدمات الأساسية والمعاملات التي يحتاج إليها الأشخاص بشكلٍ دائم بشكل إلكتروني، في إطار تحويل الكثير من الخدمات لتكون الإلكترونية، حيث يسهل سداد قيمة الزكاة المستحقة على الأفراد من خلال الحساب البنكي الخاص به، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443.

طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي

يتيح تطبيق الراجحي الإلكتروني لكافة العملاء القيام بسداد قيمة زكاة الفطر من خلال التطبيق إلكترونيا، وذلك لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي بشكلٍ عام، حيث يتم تطبيق السداد مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى تطبيق الراجحي بعدما يتم تحميله على الهاتف الخاص بالمستخدم مباشرة.

يتم اختيار تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمستخدم من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

ويتم اختيار النقر على ايقونة الجمعيات الخيرية.

يتم اختيار الجمعية الخيرية المراد تقديم مبلغ الزكاة اليها من بين الجمعيات الموجودة عبر الموقع.

ويتم اختيار قيمة الزكاة المراد تقديمها.

اختيار تأكيد عملية الدفع بعد إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

هل يمكن دفع زكاة الفطر عن طريق مباشر الراجحي

وفي اطار تساؤل عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن ما إذا يصح أن يتم دفع قيمة زكاة الفطر من خلال مباشر الراجحي بشكل الكتروني، وهو ما تم الرد عليه من جانب الشيخ محمد صالح المنجد، والذي أكد على انه يجوز ان يتم اخراج زكاة الفطر بشكل الكتروني سواء من خلال مباشر الراجحي او من خلال اي طريقة الكترونية أخرى، وذلك في اطار انتشار فيروس كورونا والظروف التي تمر بها السعودية والعالم بشكل عام، فمن الافضل استخدام الطرق الامنة وتحويل هذه المعاملات لتكون إلكترونيا.

كم زكاة الفطر 2022

حددت دار الإفتاء السعودية قيمة زكاة الفطر للعام 2022/1443 والتي بلغت 25 ريال سعودي لكل شخص مقيم داخل المملكة، وهي تعادل أيضا 4 أمداد بمدد النبي صلى الله عليه وسلم من الشعير أو التمر أو الزبيب، ويُقدر بثلاثة 3 كيلوجرامات من الأرز في الوقت الراهن تقريبًا ويتم دفع زكاة الفطر قبل نهاية شهر رمضان وهى واجبه على مسلم بالغ عاقل ويمكن معرفة كم نصاب زكاة المال بالريال السعودي.. طريقة حساب الزكاة للعام 1443/2022.

طريقة حساب الزكاة إلكترونيا في السعودية

الدخول إلى موقع زكاتي الإلكتروني .

الضغط على أيقونة احسب زكاتك.

كتابة البيانات في الخانة المخصصة لها.

الضغط على أيقونة متابعة لتظهر كافة التفاصيل وقيمة الزكاة المستحقة

كيفية إخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي 1443

يتم إخراج الزكاة سواء زكاة المال او زكاة الفطر عن طريق تطبيق زكاتي الرسمي من الهئية العامة للزكاة والدخل وذلك عن طريق تحميل تطبيق زكاتي من جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد او من آب ستور لأجهزة الآيفون

وبعد تثبيت التطبيق ويتم الضغط على التسجيل على التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة واختيار طريقة الدفع وتحددي المبلغ المراد دفعه بالريال السعودي ثم الضغط على على “الموافقة على الشروط والأحكام” وتأكيد الدف