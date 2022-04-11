الشروط الأساسية للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 

الضمان الاجتماعي المطور 1443 يؤكد علي أن يقوم باستقبال كافة طلبات المواطنين السعوديين داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن يمكن التسجيل داخل برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ابتداء من شهر نوفمبر الماضي 2021م يستمر حتى شهر 23 مايو القادم 2022م إلى ذلك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أوضحت عن العديد من الشروط الهامة لكي يتم التوافق على جميع المتقدمين داخل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 إلى ذلك أن الوزارة تؤكد على كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم المادي الشهري للأسر الأشد حاجة لمساعدتهم في السعودية، وهذا لكي يتم التحقق من الاستقرار وحياة كريمة، وهذا للرعاية التي توليها القيادة الرشيدة داخل المملكة لكافة المواطنين السعوديين، وهذا لكي يتم تغطية أعباء الحياة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يلزم على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الدخل للأسرة أقل من الحد الأدنى والمقدر بـ 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 للفرد. يجب على المستفيد أن يلتزم بكافة ما يتعلق بالوزارة سوأ الصحة والتعليم والتوظيف لغير القادرين، وهكذا. يجب على المتقدم أن لا يملك أملاك ذات قيمة عالية.

ومن الجدير بالذكر أن إذا كان المتقدم يعول أكثر من أسرة مستحقة، سوف يتم صرف لكل المستحق معاش الضمان الاجتماعي مستقل عن غيرها، وأضاف إلى ذلك أن لا يؤثر في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي كون أحد أفرادها داخل السعودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي :