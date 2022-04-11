سعر البنزين أبريل 2022 في السعودية واسعار البنزين الجديدة أرامكو السعودية

سعر البنزين الجديد لشهر أبريل 2022 وأسعار البنزين الجديد في السعودية 2022 في هذا المقال نتحدث معكم عن أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية لهذا الشهر، لانها تعتبر من الموضوعات التي تشغل عدد كبير من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، كما أننا نتابع معكم التحديث الشهري الجديد لأسعار البنزين كل من 91 و 95 كما تقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة أسعاره شهريا، كما أن وزارة الطاقة السعودية قامت بربط أسعار البنزين مع أسعار برميل النفط عالميا، و ذلك لأن الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية يترقبوا أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل في رمضان سنقدمها لكم من خلال موقع ثقفني.

سعر البنزين أبريل 2022

لقد أخذت شركة أرامكو السعودية على أن تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في اليوم العاشر من كل شهر على أن تطبق هذه الأسعار بداية من اليوم التالي وذلك في جميع المحطات داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويظل العمل بهذه الأسعار مستمرًا لمدة شهر على أن تقوم الشركة بإصدار تحديث جديد للأسعار في الشهر التالي وهكذا تتم هذه العملية، ومن الواجب ذكره أن أن أسعار برميل النفط ارتفعت عالميا حتى وصلت بين 109 و 112 دولار ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في أسعار البترول عالميا هي الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أن أحد الأسباب أيضًا في ارتفاع الأسعار للبترول الهجمات الحوثية على مصافي النفط وذلك في عدد كبير من مدن المملكة العربية السعودية.

سعر البنزين 91 و 95 الجديد اليوم 11/4/2022

لقد قامت شركة أرامكو السعودية بتثبيت أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية وذلك عند ارتفاع أسعار النفط عالميا والعمل بها ، كما أوضحت أنه يتم تحديث الأسعار وذلك في حالة انخفاض الأسعار عالمياً حتى تنخفض أسعار بنزين 91 و 95 ، كما انه من المنتظر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر خلال الساعات المقبلة كما جاء سعر البنزين الشهر الماضي كالآتي: