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عمر شويل - جدة كيفية تحديث توكلنا 1443 وطريقة التسجيل جديد؛ يُعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الموجودة في المملكة السعودية حيث أنه يساعد جميع الموجودين في المملكة من مواطنين ومقيمين وزائرين في إتمام بعض الخدمات إلكترونياً بكل سهولة لذلك لابد من تحديثه باستمرار للاستفادة من كل خدماته القديمة والحديثة ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة تحديث تطبيق توكلنا وكذلك طريقة التسجيل جديد من خلال موقع ثقفني.

كيفية تحديث توكلنا 1443

تم إطلاق تطبيق توكلنا في المملكة السعودية من قبل هيئة الذكاء الاصطناعي سدايا وذلك لتسهيل العديد من الخدمات على المواطنين والمقيمين في المملكة خاص في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن يجب على جميع مستخدمي تطبيق توكلنا تحديث توكلنا حيث أكد التطبيق من خلال صفحته الرسمية على تويتر ضرورة تحديث التطبيق للاستفادة من خدماته ويتم التحديث عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى جوجل بلاي أو آب ستور. البحث عن تطبيق توكلنا. النقر على تحديث التطبيق. بعد الانتهاء من التحديث يمكن الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا الجديدة.

طريقة التسجيل جديد في توكلنا

يمكن تسجيل دخول جديد في توكلنا للاستفادة من خدماته ولكن لابد أولاً من تفعيل رقم الجوال في منصة أبشر قبل التسجيل ثم اتباع الخطوات التالية للتسجيل :

في البداية يتم تثبيت التطبيق على الجوال من جوجل بلاي أو بلاي ستور. ثم القيام بفتح التطبيق والنقر على تسجيل جديد. تدوين رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم. تدوين تاريخ الميلاد. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. تدوين رمز التفعيل. النقر على تسجيل. هكذا يتم التسجيل في توكلنا والاستفادة من الخدمات.

رقم التواصل مع الدعم الفني لتوكلنا

يريد الكثير من التواصل مع الدعم الفني لتطبيق تولكنا وذلك للاستفسار عن بعض الأشياء الخاصة بالتطبيق مثل كيفية تحديث توكلنا أو كريقة التسجيل وغيرها لذلك من الممكن التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا من خلال العديد من الطرق منها :

التواصل مع التطبيق عن طريق الرقم المجاني للتطبيق 8001289999.

كما يمكن التواصل عن طريق الرسائل الإلكترونية [email protected]

أو عن طريق الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا على تطبيق تويتر.

خطوات استرجاع كلمة مرور توكلنا

قد يتعرض البعض لنسيان كلمة مرور حسابه الشخصي في توكلنا لذلك يتساءل الكثير عن ذلك فقام التطبيق بالرد على طريقة استعادة كلمة المرور حيث يتم ذلك عن طريق التالي :

الدخول إلى التطبيق تسجيل دخول. النقر على نسيت كلمة السر. تحديد النوع مواطن أم مقيم. كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية. يتم المطابقة وبعد الإنتهاء. سيقوم البرنامج بإرسال رمز التحقق إلى رقم جوالك المسجل في التطبيق.

وبهذا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال كيفية تحديث توكلنا 1443، وطريقة التسجيل جديد في تطبيق توكلنا، كما وضحنا لكم طريق التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا.