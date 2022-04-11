وزارة الحج والعمرة تعلن عن مليون حاج لعام ١٤٤٣

الحج في الإسلام له شعائر خاصة ،وهي تسمي مناسك الحج، وهو مرة واحدة علي الأقل لكل مسلم بالغ ،عاقل،كما أن جميع المسلمين حول العالم يسعون لزيارة بيت الله الحرام ،والمسجد النبوي ،في أجواء من الروحانية ،والطمأنينة ،حيث أنه أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن زيادة عدد الحجاج هذا العام ٢٠٢٢ إلي مليون حاج ، وذلك حرصا منها علي ضمان سلامة ،وأمانة الحجاج ،بأداء فريضة الحاج ،وذلك لتمكين عدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بأداء مناسك الحج ،كما أنها كانت تستقبل مليون ونصف حاج ،وذلك في الأعوام السابقة بعد عامين من إنتشار فيروس كرونا ،وبعد تفشي هذا الفيروس كانت تستقبل في السنه الأولي لألف حاجة فقط ،وفي السنه الثانية أستقبلت ستين ألف حاج فقط ،وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا، والسيطرة عليه.

وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

هذا وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ،عن زيادة عدد الحجاج في هذا العام إلي مليون حاج ،من داخل ،وخارج المملكة العربية السعودية، وفقا للحصة المختصة لكل دولة ،وجاء هذا العدد بعد عامين من الصارمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية ،وذلك للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد ،الذي كان سببا في نقص عدد الحجاج لضمان سلامة سكان المملكة ،حيث سمح العام الماضي بستين ألف حاج لأداء مناسك الحج ،من السعوديين ،والأجانب .

الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لأداء مناسك الحج هذا العام ٢٠٢٢

وبعد رفع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد الحجاج الي مليون حاج هذا العام ،قد تم وضع شروط لأداء مناسك الحج وهي:

الأ يزيد عمر الحاج عن سن الخمسة والستين سنه من العمر.

أن يكون الحاج متحصن ،وقد أخد لقاح فيروس كرونا .

أن يقدم الحاج الأجنبي فحص سلبي لفيروس كرونا ،وذلك لعينة أخدت منه قبل ٧٢ ساعة ،قبل مغادرة بلاده

إلتزام الحاج بالإجراءات الصحية ،وإتباع التعليمات الصحية ،خلال أداء مناسك الحج ،وذلك حفاظا علي صحتهم ،وسلامتهم

كما أنه يذكر أن موسم الحج في المملكة العربية السعودية يدر مبلغ ١٢ مليار دولار سنويا ،فقد تراجع هذا المبلغ ،نظرا لحجب عدد كبير من الحجاج دخول البلاد ، بسبب تفشي فيروس كرونا .