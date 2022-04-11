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عمر شويل - جدة موعد نزول المكرمة الملكية الجديدة بعد التعديل رمضان 1443- 2022 التي ينتظرها المواطنين السعوديين المشمولين لمكرمة خادم الحرمين الشريفين، الذي يعمل جاهدا علي تيسير الأمور وتقديم المساعدات لأبناء المملكة العربية السعودية، وخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، لهذا نكشف لكم سويا خطوات وطرق الاستلام عن المكرمة الملكة والشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين للحصول علي هذه المساعدة.

موعد نزول المكرمة الملكية

تم تحديد موعد نزول المكرمة الملكية مع منحة الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ه‍ بالمملكة العربية السعودية حيث تم تحديد الموعد ليكون يوم الأربعاء الموافق ١٣/٤/٢٠٢٢م و ١٤رمضان ١٤٤٣ه‍ بحسب اخر التحديثات التي يتوقعها الكثيرون.



الاستعلام عن المكرمة الملكية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتفعيل الرابط الإلكتروني للاستعلام عن دعم المكرمة الملكية لشهر رمضان هذا العام حيث يمكن والاستعلام بأتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. يتم عرض الخدمات الإلكترونية عبر الموقع. القيام باختيار المكرمة الملكية من المعروض. أدخال رقم الهوية الخاصة بالمتقدم. أختيار استخراج النتيجة حتي يتم تفاصيل الحصول الدعم من خلال الموقع.

شروط إيداع المكرمة الملكية

يتوجب علينا معرفة الشروط اللازمة للإيداع المكرمة الملكية كما يلي:

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم ويكون المواطن من المستحقين في الضمان الاجتماعي. المستفيدين يشترط أن يكونوا سعودين الجنسية. عدم وجود أملاك عقارية أو سجلات تجارية مسجلة رسميا. الراتب الشهري للشخص المستفيد لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

قيمة المكرمة الملكية

اعلن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز أل سعود تحديد قيمة المكرمة الملكية لتكون كالتالي:

الأسرة المكونة من شخص واحد ١٠٠٠ ريال سعودي للمكرمة.

أما الأسرة المكونة من شخصين يتم لهم صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال سعودي.

وأخيرا الأسرة المكونة من ثلاث أشخاص يصرف لهم مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

تم تحديد فئات معينة تستحق الاستفادة من المكرمة الملكية وهم كالتالي:

الأشخاص الذين ليس لهم مصدر دخل والغير قادرين على ذلك العمل. كبار السن. المطلقة أو الأرامل التي ليس لهم عائل. النساء التي ليس لها معيل. كبار السن الغير قادرين علي العمل. الأطفال الأيتام من جميع الأعمار.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

تقوم وزارة العمل بتوفير العديد من الطرق للتواصل مع الوزارة وتقديم الشكاوى والاستفسارات عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية من خلال hrsd.gov.sa أو من خلال الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي عن طريق موقع تويتر أو من خلال صوتك مسموع أو الطرق التالية أيضا التالي:

الرمز البريدي 11157.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911.

صندوق البريد 12484.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض 0114057988.

وصلنا لنهاية شرح موعد نزول المكرمة الملكية الجديدة بعد التعديل رمضان 1443- 2022.