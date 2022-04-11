نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين ومواعيد التسجيل بالرابط في المقال التالي
شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين، أحدث ما أعلنته وزارة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال الصفحة الرسمية لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، خاصة عقب إعلان مواعيد تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، أو تعميم تسجيل الطلاب المستجدين 1444، عبر رابط نظام نور .noor gov sa، لكافة الطلاب الراغبين في التسجيل بالصف الأول الابتدائي، والذي يبدأ من يوم 16-9-1443ه، وكذلك طلاب الروضات حيث يبدأ تسجيل الروضات في السعودية، بداية من 23-1-1444ه، لكافة أنواع المدارس مثل؛ روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمملكة، ومن أجل قبول أول ابتدائي 1444، يجب على الطالب استيفاء شروط القبول بالأول الابتدائي 1444، في الأول الابتدائي عقب تسجيل صف أول ابتدائي 1444، وإعلان موعد تسجيل أول ابتدائي 1444، ورياض الأطفال بالمملكة.
موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444
- يبدأ تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، أولا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، بدءًا من 16-9-1443ه ويستمر حتى 23-9-143هـ، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.
- وكذلك يبدأ التسجيل بنظام نور، في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، بدءًا من 16-9-1443هـ، ويستمر حتى 17-3-1444هـ، أو حتى تسديد الشواغر، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.
- بينما يبدأ التسجيل للطلاب بالصف الأول الابتدائي، من رابط نظام نور، بالمدارس الحكومية بدءًا من 7-10-1443ه ويستمر حتى 17-3-1444هـ، أو غلق باب التسجيل، أو تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.
شروط قبول المستجدين بالأول الابتدائي 1444
- يشترط على إدارات المدارس مراجعة، كافة الأوراق المقدمة من أولياء أمور الطلاب. حتى يتم قبول الطالب.
- ولا يقبل الطالب في حال لم يتقدم ولي أمره، بإرفاق شهادة إتمام الروضة لمدة عامين متتاليين.
- كما يشترط أن تتأكد كولي أمر أن المدرسة المتقدم لها الطالب. مسجلة بالفعل تبعًا لوزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
- وكذلك يشترط عدم قبول الطالب، الذي لم يكن قد تخرج من إحدى الروضات، التابعة لوزارة التعليم العام السعودية.
- ولابد للطالب القادم من خارج حدود المملكة، أن يعمل على توثيق أوراقه. من السفارة أو مكتب الملحق الثقافي التي يتبعها داخل السعودية.
- وكذلك لا يقبل الطالب في حال لم يتقدم ولي أمره، بإفادة واضحة وموثقة من الروضة. أن الطالب يمتلك كل المهارات النمائية والقدرات. التي تمكنه من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.
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