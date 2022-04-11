شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين ومواعيد التسجيل بالرابط

شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين، أحدث ما أعلنته وزارة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، من خلال الصفحة الرسمية لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، خاصة عقب إعلان مواعيد تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، أو تعميم تسجيل الطلاب المستجدين 1444، عبر رابط نظام نور .noor gov sa، لكافة الطلاب الراغبين في التسجيل بالصف الأول الابتدائي، والذي يبدأ من يوم 16-9-1443ه، وكذلك طلاب الروضات حيث يبدأ تسجيل الروضات في السعودية، بداية من 23-1-1444ه، لكافة أنواع المدارس مثل؛ روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمملكة، ومن أجل قبول أول ابتدائي 1444، يجب على الطالب استيفاء شروط القبول بالأول الابتدائي 1444، في الأول الابتدائي عقب تسجيل صف أول ابتدائي 1444، وإعلان موعد تسجيل أول ابتدائي 1444، ورياض الأطفال بالمملكة.

موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444

يبدأ تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، أولا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، بدءًا من 16-9-1443ه ويستمر حتى 23-9-143هـ، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.

أولا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، بدءًا من 16-9-1443ه ويستمر حتى 23-9-143هـ، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول. وكذلك يبدأ التسجيل بنظام نور، في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، بدءًا من 16-9-1443هـ، ويستمر حتى 17-3-1444هـ، أو حتى تسديد الشواغر، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.

بينما يبدأ التسجيل للطلاب بالصف الأول الابتدائي، من رابط نظام نور، بالمدارس الحكومية بدءًا من 7-10-1443ه ويستمر حتى 17-3-1444هـ، أو غلق باب التسجيل، أو تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، بداية من عمر 6 أعوام، ويمكن أقل من ذلك بتسعين يوم كحد أدنى للقبول، وذلك حتى أحد عشر عامًا و3 أشهر كحد أقصى للقبول.

شروط قبول المستجدين بالأول الابتدائي 1444