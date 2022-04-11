الدعم السكني للمطلقات والأرامل متاح الآن وتوافر 55400 وحدة سكنية

الدعم السكني للمطلقات والأرامل متاح الآن للراغبات في طلب التقديم للحصول على الدعم السكني بوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للسيدات التي تحتاج الدعم السكني ولكن يجب توافر بعض من الشروط والضوابط وضعت من قبل الوزارة وقد أعلنت عن وجود 55400 وحدة سكنية للأسرة التي تستحق الحصول على الدعم السكني ويقدم الدعم السكني للأرامل والمطلقات لتوفير حياة كريمة طيبة لهم بمسكن مناسب لهن دائما حكومة المملكة ترعى هذه الحالات الخاصة لذلك أنشئت خدمة سكني لمساعدة السيدات الأرامل والمطلقات وأيضا تمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول ويعد هذا البرنامج احد برامج رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة التملك السكني كما يتيح برنامج سكني لجميع المستفيدين دفع سعر الوحدة على أقساط بدون فوائد ولكن بشرط بعد توافر الشروط التي وضعت من قبل الوزارة لهم هنا نكشف لكم طريقة الحصول على طلب الدعم السكني.

الحصول على طلب الدعم السكني للمطلقات والأرامل

أن تكون صاحبة طلب الدعم السكني سعودية الجنسية ومتواجدة على أراضي المملكة.

ألا تكون حصلت على أي دعم مسبقا من برامج الدعم المتوفرة على المنصات الإلكترونية.

ألا تكون صاحبة ممتلكات عقارية باسمها خلال الخمس الأعوام السابقة.

يجب إدخال كافة البيانات عن المتقدمة بشكل صحيح مع تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات المسجلة.

ألا يقل عمر الراغبة في الحصول على الدعم السكني عن 25 عاما.

طريقة التقديم على طلب الدعم السكني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية للتسجيل في سكنى للمطلقات والأرامل. فقم الضغط على زر التسجيل يجب إدخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح. وبعد إدخال كافة البيانات الشخصية وتشمل رقم الهاتف و الايميل مع التأكد من صحة إدخالها. يجب قراءة كافة الشروط بشكل جيد ثم الضغط للموافقة عليها في حالة إذا كانت تناسب المتقدمة. ثم الضغط على تبويب التسجيل.

موعد نزول الدعم السكني لشهر أبريل 2022

من أكثر الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في الآونة الأخيرة حيث يقدم برنامج دعم سكني مبادرة مساعدة والتي أعلنت عنها مسبقا الحكومة السعودية بهدف مساعدة المواطنين ولكن بتوافر شروط اعلن عنها من قبل الوزارة لكي يستفيد الفرد من الدعم السكني ومن جانب اخر أعلنت وزارة الإسكان عن موعد نزول الدعم السكني وهو في يوم 24 أبريل ميلادية الموافق 23 رمضان هجرية بذلك اقترب الموعد فلم يتبقى عليه إلا سوى أيام قليلة للحصول على الصرف لتلبيه احتياجات المواطنين والجديد بالذكر انه لا يمكن الحصول على هذه المساعدة إلا بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

أشارت وزارة الإسكان أنه من الإمكان الاستعلام عن الدعم السكني من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم السكني وذلك باتباع الخطوات الأتية: