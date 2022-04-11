نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع.. سعر البنزين لشهر ابريل 2022 Now من أرامكو السعودية تسعيرة بنزين 91 و 95 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طالع.. سعر البنزين لشهر ابريل 2022، وذلك وفقا للاعلان الشهري الجديد للاسعار المعلنة للنفط من أرامكو السعودية، ونوافيكم عبر موقعنا ثقفني بتفاصيل حول جدول تسعيرة بنزين 91 و 95 الجديدة، والتي تعلنها الشركة المسئولة بشكل شهري، وقد شهدت نحو ستة اشهر متتالية تثبيت اسعار النفط والوقود في السعودية بأمر ملكي، إلا إن الحرب الحالية والتي اثرت علي بلاد كثيرة حول العالم، قد تؤثر بشكل ملحوظ علي سعر البنزين الجديد، إلا اننا سوف نتابع معكم لحظة بلحظة قرار الشركة الجديد حول الاسعار، خاصة ان الشركة التزمت كليا بقرار تثبيت السعر طوال الفترة الماضية.

طالع.. سعر البنزين لشهر ابريل 2022

في ظل ترقب سعر البنزين لشهر ابريل 2022 في السعودية، والذي ينتظر اعلانة الملايين من المقيمين وابناء المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، ولذلك نوفر لكم تفاصيل اكثر حول ما تعلنة شركة أرامكو السعودية بشأن تسعيرة البنزين المملكة، وذلك لاعتماد الاسر كليا وجزائيا علي اسعار البنزين والتي تؤثر بالضرورة علي كافة الاسعار الاخري، الامر الذي يجعل جدول أسعار النفط ومشتقات البنزين يشغل بال المواطنين بشكل شهري، وخاصة بعد أن اعتمدت عملاق النفط والمسئول الأول عن التسعيرة “شركة أرامكو السعودية” النظام الشهري الجديد، والذي يعد النظام المطور للشركة بعد إنتشار وباء كورونا المستجد في العالم، فاصبح النظام ربع السنوي نظام قديم لا يصلح نتيجة التغيير المستمر والغير متوقع لكافة الاسعار بعد إنتشار الوباء، علاوة على ذلك الحرب الذي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية والتي لها تأثير مباشر علي السعر كذلك.

جدول اسعار البنزين الجديد ابريل 2022

جدول عداد سعر البنزين الجديد لشهر ابريل في السعودية 2022، يتابع معكم لحظة بلحظة كم باقي علي إعلان التسعيرة الجديدة، والتي سوف نكشف لكم عنها بشكل اوضح عبر موقعنا ثقفني، إلا اننا نتيح لكم اسعار البنزين لشهر مارس والتي تظل فعالة حتي اليوم الحادي عشر من الشهر الحالي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي في التر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

تسعيرة بنزين 91 و 95 من أرامكو

يعد بنزين 91 و 95 هم الفئات التي يقبل علي استهلاكها بشكل شهري الملايين من سكان المملكة العربية السعودية، ولذلك يتسائل بشكل مستمر عن تلك الاسعار المستخدمون بشكل مستمر، وجات الاسعار علي النحو الاتي، ولكنها ستتغير مساء يوم الاحد فور اعلان السعر الجديد

بعد تعديل سعر البنزين في السعودية

بعد طول ترقب وانتظار، اعلنت شركة أرامكو السعودية عن السعر الجديد للبنزين، والذي تم تطبيقة منذ تعاملات اليوم الإثنين بشكل فعلي في كافة محطات الوقود، ولن تتغير الأسعار الا بحلول الحادي عشر من شهر مايو المقبل