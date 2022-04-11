نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وشروط التقديم في المقال التالي
طريقة التقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، والتي يستطيع جميع المواطنين التقديم للاستفادة منها والتعيين بها بعد التأكد من انطباق جميع الشروط عليه، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن طريقة وشروط التقديم على تلك الوظائف حيث أن الكثيرين يتمنون العمل في تلك الوزارة حيث تعتبر أحد أهم الوزارات داخل السعودية، وذلك لأنها مسؤولة عن سياسة التنظيم للحفاظ على المياه واستغلالها في الزراعة، وأيضا الحفاظ على البيئة واستغلال الأراضي الزراعية واستصلاحها من خلال أساليب الزراعة الحديثة، وذلك بالإضافة إلى ما تقدمة من خدمات للأفراد من خدمات في المياه والصرف الصحي والري الحديث، وأعلنت الوزارة عن احتياجها للموظفين من الرجال والنساء وذلك للعمل في 36 وظيفة شاغرة مختلفة في القطاعات الآتية: (إدارية – هندسية – تقنية – قانونية – فنية)، جاء ذلك ضمن مجهودات الحكومة داخل المملكة في توفير وظائف للمواطن السعودي، ولاستغلال الكوادر والفئات المميزة في جميع المجالات بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات التي تقدمها القطاعات للمواطن.
طريقة التقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- أولاً يجب تسجيل الدخول عبر موقع وزاره البيئة والمياه والزراعة الرسمي على الانترنت.
- ثم الدخول عبر الصفحة الرئيسية وتحديد خيار تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من سلامتها.
- في النهاية قم بتحديد الوظيفة التي تريد التقديم عليها ثم انقر على أيقونة إرسال الطلب.
شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه:
- شرط أساسي أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، ويتم استبعاد من نشأ مع والدية أثناء خدمتهم للمملكة في الخارج من ذلك الشرط.
- كما يجب ألا يقل عمر الموظف عن 18 عام وألا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة التي يريد العمل بها.
- أيضا يجب تقديم المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.
- وفي حالة كان الموظف رجل ومتزوج فيجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم يُشهد له بحسن السير والسلوك.
- يشترط تقديم ما يثبت أن الموظف لائق صحياً وبدنيا.
- كما يجب اجتياز جميع اختبارات القبول.
- أيضا إثبات عدم الحكم علية علية في أي جريمة تخل بالشرف والأمانة.
- تقديم المؤهلات المذكورة غي اللائحة.
- كذلك اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية “TOFEL ،IELTS ،Step”، مع إلحاق درجة الاختبار.
- في النهاية يجب تقديم اختبار القدرة المعرفية والدرجة.
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