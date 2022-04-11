نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الاعلان عن أسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022 … سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل اليوم الاثنين hbe11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022، شهد موقع البحث الشهير جوجل في الساعات القليلة الماضية إقبالا شديدا حول أسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022، حيث يعتبر البنزين أحد أعمدة المملكة العربية السعودية، ويعتمد عليه الكثيرين في السعودية، كما تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر، ويتم العمل بالأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر، حيث من المقرر العمل بهذه الأسعار بداية من يوم الاثنين القادم.

أسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022

يجتمع مسؤولو شركة أرامكو بشكل مستمر من أجل الإقرار بالأسعار الجديدة، ومطابقة مدى مطابقة الأسعار العالمية بالأسعار المحلية، وتحديد الأسعار وإصدارها للجمهور ولكن بعد قيام وزير البترول داخل المملكة بمراجعة الأسعار والموافقة عليها، وسنعرض لكم الأسعار الجديدة التي من المتوقع إصدارها اليوم، الذي من المقرر البدء في العمل بها غداً:

بلغ سعر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودى للتر.

كما بلغ سعر بنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودى للتر.

كما بلغ غاز الكيروسين ليصبح 0.70 ريال سعودى.

وأخيرا تم تحديد سعر غاز المسال للبترول إلى 0.75 ريال سعودي.

رد فعل الجمهور بشأن الأسعار الجديدة

أثارت الأسعار الجديدة للبنزين غضب الجمهور، وأبدى الكثير من الجمهور اعتراضه على هذه الأسعار الجديدة، حيث خيبت هذه الأسعار توقعات الكثيرين، حيث توقع الجمهور استقرار الأسعار و تشابهها إلى حد كبير من أسعار الشهر الماضي شهر مارس، ولكن قام مصدر مسؤول في شركة أرامكو بالإعلان عن سبب ارتفاع أسعار البنزين وهذا السبب يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين في كافة أنحاء العالم، وأكد بأن الشركة ستعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة،

الاسعار الجديدة للبنزين لشهر إبريل 2022

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين ولكن يترقب الجميع خاصة بالمملكة القرار بالإعلان عن الأسعار الجديدة التى سيتم التعامل بها غداً، كما شهدت أسعار البنزين في الفترة الأخيرة استقرارا إلى حد ما منذ حوالى 6 أشهر، ولكن من المتوقع بأن تحدث زيادة في أسعار البنزين بسبب الأحداث العالمية، ولكن أكدت شركة أرامكو بأن هذه الزيادة لن تدوم طويلا.

اسعار البنزين فى السعودية

تستمر معدلات البحث على جوجل بحثاً عن اجدد اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة على مستوي اسعار بنزين 91 او اسعار بنزين 95 او غيرها من منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد كشفت مساء يوم الامس شركة ارامكو عن احدث اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية على ان يتم تثبيتها للشهر التالي على التوالي، ليبدا تطبيق نتائج تحديثات اسعار البنزين بداية من اليوم حتي اليوم العاشر من مايو المقبل.