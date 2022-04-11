التسجيل في منصة إحسان إيقاف الخدمات 1443

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان إيقاف الخدمات؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية تفيد بإِيقاف الخدمات، وذلك نتيجة الديون التي تراكمت وعجز المواطنين عن السداد، لذلك يزداد البحث حول طريقة التسجيِل في منصة إحسان كمستفيد أو كمحتاج، ولكن المنصة لا تتعامل بشكل مباشر مع المحتاجين، وإنما في التسجِيل في منصة إحسان يكون للمتبرع، أما المواطن الذي وقع عليه حكم إيقاف الخدمات عليه تقديم طلب رفع الإيقاف إلى وزارة العدل، ثم التواصل مع أحد الجمعيات الخيرية والتواصل مع منصة إحسان.

التسجيل في منصة إحسان إيقاف الخدمات

تحرص منصة إحسان على تقديم المساعدة للعديد من أفراد الشعب السعودي، وقد حققت نجاح باهر في هذا الشأن، لذلك يرغب الكثير في التسجيل في منصة إحسان إيقاف الخدمات، وهذا بالنسبة للأفراد الذين يعجزون عن سداد المستحقات المالية، وأثقلت كواهلهم الديون، وأصبحوا عاجزين عن السداد، وقد صدرت أحكام قضائية تفيد بإيقاف الخدمات، وبالتالي لا تعامل منصة إحسان مع تلك الفئات بموجب حكم قضائي، بل إن التسجِيل في منصة إحسان متاح للمتبرعين فقط، وبالتالي فلا يوجد مجال للتعامل المباشر مع المستفيدين أو المحتاجين، وإنما يكون من خلال الجمعيات الخيرية، وذلك بعد تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات إلى وزارة العدل.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

كما سبق وأشرنا فإن منصة إحسان لا تتعامل بشكل مباشر مع الحالات، وإنما يكون من خلال التواصل مع الجمعيات الخيرية التي تتولى الحالات، ودراستها وتقييمها، ولكن في حالة صدور قرار إيقاف الخدمات، لابد من رفع طلب أولًا إلى بوابة ناجز وزارة العدل، بالخطوات الآتية:

افتح بوابة وزارة العدل. اضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اختر تقديم طلب تنفيذ. اضغط على الدخول إلى الخدمة، ثم اختر طلباتي. اختر تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات. سجل البيانات المطلوبة، ثم تحقق من صحة البيانات. اضغط على خيار رفع الطلب.

منصة إحسان إيقاف الخدمات

بالتزامن مع الإعلان عن الحملة الوطنية للعمل الخيري، ظهرت بعض التصريحات التي تطلب من الأفراد الذين يعجزون عن تسديد الديون، وصدرت بشأنها تلك الأمور أحكام قضائية إيقاف الخدمات، سرعة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وأن المنصة ستتولى تسديد الديون والمستحقات المالية المقررة على تلك الأفراد، ولكن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة، وقد نفت منصة إحسان تلك الأخبار، وذلك لأن منصة إحسان لا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، وإنما يكون التواصل مع الجمعيات الخيرية فقط، كما أن التسجيل في منصة إحسان متاح للمتبرعين فقط.

التسجيل في منصة إحسان

وفرت منصة إحسان إمكانية إنشاء حساب عبر بوابتها الإلكترونية، فمن خلال بعض الخطوات البسيطة يستطيع المواطن التسجيل في منصة إحسان إيقاف الخدمات، كالتالي:

افتح رابط منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري. اضغط على تبويب تسجيل الدخول أعلى الصفحة. اضغط على خيار تسجيل جديد منصة إحسان. ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة من رقم الجوال، ثم عنوان البريد الإلكتروني. فعل عبارة التحقق البشري أنا لست روبوت، ثم اضغط على إرسال رمز التحقق. أدخل الرقم المرسل على الجوال، ثم فعل الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله في البداية. سجل دخول إلى منصة إحسان، ثم ابحث عن الخدمات المتاحة.

في النهاية نكون عرضنا طريقة التسجيل في منصة إحسان، وموقف المواطن الذي صدر عليه حكم إيقاف الخدمات من منصة إحسان، وأنه يلزم تقديم طلب رفع الإيقاف أولًا إلى وزارة العدل، ثم التواصل مع أحد الجمعيات الخيرية للاستفادة من منصة إحسان.