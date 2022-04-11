نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية للملك سلمان في شهر رمضان 1443 للضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير احتياجات المواطنين ورفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخل المحدود، ومن أبرز الأمور التي يتساءل عنها المواطنين خلال تلك الفترة هو موعد صرف المكرمة الملكية الخاصة بالملك سلمان والتي يتزامن موعد صرفها مع شهر رمضان الكريم، كما قد يتساءل البعض عن شروط الحصول عن تلك المكرمة وتفاصيل التقديم عليها، وذلك ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المكرمة الملكية للضمان سيوافق النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن مستفيدي الضمان الاجتماعية سيكون لهم نصيب في تلك المنحة الملكية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

أولاً يشترط أن يكون المستفيد مقيم في السعودية. ألا يكون المستفيد لديه سجل تجاري أو عقاري باسمه. عدم مغادرة السعودية لفترة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأخيرة. أن يكون راتب الشهري للمستفيد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي. في حالة عدم استيفاء جميع الشروط فلم يحصل المواطن عن الدعم المقدم من الملك سلمان.

الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية

يمكن الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن أيضاً الاستعلام من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالاتصال على الرقم المخصص للاستفسارات وذلك على 19911

القيمة المالية للمكرمة الملكية للضمان الاجتماعي رمضان 1443

سنوضح لكم قيمة المكرمة الملكية على حسب عدد أفراد كل أسرة وذلك على نحو التالي:

عائلة مكونة من شخص واحد: قيمة المكرمة الملكية له 1000 ريال سعودي.

أسرة مكونه من شخصين: يصرف لهم 1500 ريال.

عائلة مكونة من ثلاثة أفراد: قيمة المكرمة الملكية لهم 2000 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتوى مقالنا اليوم والخاص بالمكرمة الملكية التي تشغل عقول السعوديين خلال الفترة الأخيرة، وشروط الحصول عليها وطريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية، وأيضاً القيمة المالية المقدمة من المكرمة الملكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم.