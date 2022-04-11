قرض شخصي من مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية

قرض شخصي من مؤسسة التقاعد، من التمويلات التي يقبل الكثيرين عليها في المملكة العربية السعودية والتي تقدم من خلال المؤسسة العامه للتقاعد، هذه المؤسسة من مميزاتها أنها مستقله ماليا وإداريا وهى تابعة إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، مقر مؤسسة التقاعد في العاصمة السعودية مدينة الرياض وتقدم الكثير من القروض والتمويلات الهامة جدا لكل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، من ضمن خدماتها هي تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد والتي يمتلك عدد كبير من المميزات الهامة والتي سوف نتعرف عليها عن طريق هذه المقالة، وسوف نتعرف أيضا على شروط قروض مؤسسة التقاعد هناك أيضا تمويل عقاري من مؤسسة التقاعد والتي منه يمكن شراء عقار أو يكن خاص للمتقاعد، كل هذه التفاصيل سوف نتعرف عليها في السطور القادمة وخصوصا شروط تمويل شخصي مؤسسة التقاعد. تمويل مؤسسة التقاعد يمتلك عدد كبير من المميزات الهامة والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

هناك مساعدات ماليه تقدم من خلال المؤسسة العامه للتقاعد لكل المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، هذه المساعدات تقدم من اجل عمل مشاريع صغيره لهؤلاء الأشخاص المتقاعدين من اجل مساعدتهم على حياه كريمه، وهناك التمويل العقاري والذي عن طريقه يتم شراء منزل خاص للمتقاعد، يوميا ما يتم البحث من قبل الكثيرين داخل الأراضي السعودية على تفاصيل قرض شخصي من مؤسسة التقاعد ومعرفة مميزاته وشروطه، تمويل شخصي الذي يقدم من مؤسسة التقاعد يقدم لكل المتقاعدين العاملين بالدولة من المدنيين والعسكريين ويقدم للمواطنين والمقيمين أيضا، وسوف نتعرف على مميزات قروض مؤسسة التقاعد ونتعرف على مميزاته أيضا.

شروط التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مميزات تمويل مؤسسة التقاعد