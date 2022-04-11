نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج التمويل التعليمي من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ويقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض التمويلية المختلفة والتي من ضمنها منتج التمويل التعليمي من بنك الرياض وهو عبار عن برنامج تمويلي يقدمه البنك لعملاؤه لتمويل الرسوم الدراسية في صورة أقساط لدي المدارس والجامعات الأهلية داخل المملكة وفق اتفاقات بين البنك والجهات التعليمية المدرجة لديه والتي سنعرضها لكم ، ويعتبر التمويل التعليمي أحد أشكال التمويل الشخصي ويخضع لنسبة الـ 33.3% استقطاع من راتب العميل الصافي ، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أهم مميزات المنتج التمويلي واشتراطات الحصول عليه وكيفية تقديم الطلب وقائمة الهيئات التعليمية المعتمدة لدي البنك باتفاقية التمويل والاشتراطات والمميزات لا تختلف كثيراً عن منتج قروض التمويل الشخصي للمقيمين من بنك الرياض.

أهم مميزات منتج التمويل التعليمي من بنك الرياض

كما أن لمنتج التمويل الشخصي للمتقاعدين والمتدربين العديد من المزايا فإن منتج التمويل التعليمي يقدم مزايا عدة نتعرف عليها :

يقدم البنك التمويل بدون رسوم إدارية ولا هامش ربحي.

القرض التمويلي معتمد من الهيئة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والقرض التمويلي متاح للعملاء السعوديين فقط.

يقدم البنك إمكانيات سداد مرنه تتراوح من 6 إلي 12 شهر.

يقدم البنك قيمة تمويلية تتراوح بين 10 و 150 ألف ريال سعودي.

يعطي البنك إمكانيه سداد الأقساط لغير الأبناء باختيار العميل.

اشتراطات الحصول علي منتج التمويل التعليمي من بنك الرياض

يضع بنك الرياض بعض الاشتراطات علي منتج التمويل الشخصي للسعوديين لا تختلف كثيرا عن اشتراطات تمويل التعليم كالآتي :

يجب أن لا يقل راتب العميل الصافي عن 8 آلاف ريال شهرياً.

يجب ان يقوم العميل بإيداع الراتب لدي بنك الرياض باستخدام نظام سريع.

أن تكون جهة التقديم معتمدة لدي بنك الرياض.

يكون العميل من حاملي الجنسية السعودية.

طريقة تقديم طلب التمويل

لتقديم طلب تمويل المرابحة من بنك الرياض عليكم بإتباع بعض الخطوات وتنطبق أيضاً علي التمويل التعليمي كالآتي :

يقوم العميل بزيارة أحد فروع البنك مع تجهيز الوثائق.

يقوم العميل بتعبئة نماذج التمويل التعليمي لدي البنك.

يقدم العميل شهادة تعريف راتب مختومة من جهة عمله.

ويقدم العميل نسخة من الهوية الوطنية سارية.

ثم يقدم العميل فاتورة الرسوم الدراسية من الجهة التعليمية.

كذلك يقدم العميل نموذج تحويل راتب للمحولين رواتبهم لدي بنك الرياض.

قائمة المدارس والجامعات المسجلة بالاتفاقية لدي بنك الرياض

طرح بنك الرياض قائمة بأسماء المدارس التي تم التعاقد معها علي نظام التمويل كالآتي :

شركة مدارس الإلهام العالمية. مدارس التطوير الأهلية. شركة معهد الأفق الجديد للتدريب. شركة التعلم للتعليم والتدريب. مدارس علماء الغد النموذجية الأهلية. ومدارس الوسام الأهلية. كذا مدارس تبوك الأهلية بنين. فرع مؤسسة مدارس منارات تبوك الأهلية. مدارس العلم و الإيمان النموذجية للبنات. مدرسة التربية الخاصة للتوحد الأهلية. مدارس منارات عرعر. مدارس سهما الأهلية للبنين. شركة الحماد للمشاريع التعليمية. مؤسسة رياض الحياة للأطفال. مدارس مسار العلوم والمعرفة الأهلية. مدرسة دلتا العالمية. مدارس ذكاء حائل الأهلية. شركه الدكتور سليمان عبد القادر فقيه. مدارس أجيال حائل الأهلية. شركة جامعة فهد بن سلطان الأهلية. شركة الخدمات التعليمية والتربوية. مدرسة فاطمة الزهراء الأهلية للبنات. شركة التمكين الشرقي للتدريب. مدارس العبير الأهلية للبنين والبنات. مدارس شعاع المعرفة للبنين لصاحبها اشرف. شركة منارات الخالدية. مدارس الذكر النموذجية العالمية. شركة مدارس الذكر النموذجية الأهلية. مدارس منارات العلوم الأهلية. مدارس بيت القيم الأهلية للبنات. معهد إعداد النخبة العالي النسائي للتدريب. مدارس طلائع الإيمان الأهلية فرع شركة. شركة الخليج للتدريب والتعليم. مكتب السلام الداخلي للاستشارات التربوية. شركة مدارس الطموح الأول العالمية. وشركة مدارس الخبر النموذجية الأهلية. كذلك شركة مدارس التربية والتعليم. جامعة الأمير محمد بن فهد. مدارس تبوك النموذجية الأهلية. كلية فقية للعلوم الطبية. مركز بصمات الأساتذة للتدريب المحدودة ( مكتب السلام الداخلي ). مدارس أفاق الفكر الأهلية. شركة منارات الصالحين التعليمية. مدرسة النبلاء العالمية بجدة. مدرسة رواد بيشة العالمية. معهد طيبة العالي للتدريب. مدارس الشمس الأهلية.

ويطرح بنك الرياض منتج تمويل التورق لتقديم سيولة مالية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

برنامج قسط لعملاء بنك الرياض

للاستفادة من برنامج قسط لسداد المشتريات علي دفعات عليكم باتباع الخطوات الثلاث التالية :

أولاً :عليكم باستخدام بطاقة بنك الرياض الائتمانية لإجراء عملية شراء بمبلغ لا يقل عن ألف ريال سعودي. ثانياً: يقوم العميل بالاتصال على خدمة عملاء بنك الرياض من خلال الرقم : (+966) 920002470 ، ثم يقوم بطلب تحويل المعاملة الخاصة لبرنامج “قسّط” مع اختيار إحدى خطط السداد الزمنية التي تناسبه كما في الجدول الموضع بعاليه. ثالثاً : يقوم العميل بسداد الأقساط الشهرية وفق الخطة الزمنية التي اختارها مع خدمة العملاء.

وتظهر قيمة التقسيط الشهري الشخصي بدون كفيل في كشف الحساب الشهري لحساب العميل.