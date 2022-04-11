وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة لديها

وزارة البيئة والمياه والزراعة هي من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل علي تنظيم سياسة الاستفادة من المياه وتوظيفها في الزراعة، كما تعمل الوزارة علي الحفاظ علي استصلاح الأراضي الزراعية من خلال تطبيق بعض الأساليب الزراعية والري الحديث والحفاظ علي البيئة، بجانب تقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتعددة لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة في خدمات المياه والصرف الصحي والري، وقد قامت وزارة البيئة بالإعلان عن وجود بعض الوظائف الشاغرة لديها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في العمل لدي الوزارة الدخول علي الرابط الخاص بالوزارة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وقد أشارت الوزارة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل بتلك الوظائف الشاغرة ومن خلال المقال سوف نتعرف علي الرابط الخاص بالموقع وشروط التقديم علي الوظائف الشاغرة، وسوف يتم طرح الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم علي تلك الوظائف

وزارة البيئة والمياه والزراعية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الاستعلام، وقد أعلنت وزارة البيئة عن طرح عدد من 117 وظيفة أمنية لحملة الثانوية العامة كحد أدني بمسمي حارس أمن ولكن ينبغي توافر بعض الشروط في المتقدمين وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

يجب أن لا يكون محكوماً عليه في أي قضية سابقة تخص الشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم فصله من الخدمة سابقاً.

أن يكون اقل شهادة للتخرج عند التقديم هي شهادة الثانوية العامة.

لا يقل عمل المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 46 عام.

أن يكون الطول متناسب مع الوزن.

لا يشترط الخبرة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة