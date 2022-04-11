شروط إيقاف الخدمات وكيفية رفع الإيقاف وكيفية الاستعلام عنه

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إيقاف الخدمات، وهذه خدمة تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمواطنيها، من أجل الحفاظ على حقوقهم وعلى حقوق الدولة، وهناك شروط يجب إتباعها من أجل إيقاف الخدمات، ثم أنه لا يتم إيقاف الخدمة على أي مواطن سعودي ألا بعد أن يتم التواصل معه، ثم يتم تنفيذه على سند نظامي أو قضائي، فنستعرض في مقالنا اليوم ما هي شروط إيقاف الخدمات وكيفية إيقافها.

شروط إيقاف الخدمات

يتم إيقاف الخدمات وفقًا لعدد من الشروط والتي يجب أن تتوفر جميعها في المتقدم لإيقاف الخدمات، ومن هذه الشروط ما يلي: –

تبليغ وعلم المواطن قبل إيقاف الخدمات ولابد من التواصل معه بشتى الطرق ومن ثم التبليغ عن الإيقاف.

اتخاذ قرار إلايقاف لا يتم إلا بوجود مستند نظامي إداري أو مستند قضائي، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة في المملكة.

لا يتم إلا بوجود مستند نظامي إداري أو مستند قضائي، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة في المملكة. أن يتم تنفيذ الإيقاف بسبب وجود مخالفات قضائية قام المواطن بارتكابها في حق دولته أو في حق مواطنين كعدم سداده للديون.

تعتبر المحكمة القضائية هي المسؤولة عن تنفيذ قرار إيقاف الخدمات في كافة الإجراءات.

لا يتم إيقاف الخدمات للمرأة الحامل وتعتبر هذه من الحالات المستثناة إلى أن تضع ولدها.

شروط رفع إيقاف الخدمات

يمكن للمواطن رفع إيقاف الخدمات ولكن من خلال بعض الشروط والتي قد تم وضعها من قبل وزارة الداخلية، وهي:

أن يقوم المواطن بتسديد كافة الديون التي عليه.

رفع إيقاف الخدمات من خلال حكم قضائي وذلك من جهة وزارة العدل فهي المسئولة الأولى عن رد كافة الحقوق لأصحابها ومواطنيها.

من خلال حكم قضائي وذلك من جهة وزارة العدل فهي المسئولة الأولى عن رد كافة الحقوق لأصحابها ومواطنيها. يقوم المواطن الذي يرغب في رفع إيقاف الخدمات بدفع قيمة الرسوم القضائية والتنفيذية.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة وزارة العدل

يوجد أكثر من طريقة يمكن الاستعلام من خلالها وهي كالآتي:

نقوم بالدخول إلى منصة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية المنصة الرسمية.

نضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

نقوم باختيار الخدمة ثم ادخال البيانات واسم المستخدم ورقم الهوية المطلوبة.

ثم ادخال البيانات واسم المستخدم ورقم الهوية المطلوبة. الضغط على كلمة تنفيذ وسيتم ظهور كافة التفاصيل.

هذا كان كل ما يتعلق بشروط إيقاف الخدمات وكيفية رفع الإيقاف وكيفية الاستعلام عنه.