نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية للملك سلمان وشروط الحصول علي راتب الضمان الاجتماعي في المقال التالي
بحث العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك عن موعد صرف المكرمة الملكية وأهم الشروط الواجب توافرها ليتمكن المواطن من الحصول عليها في ظل الظروف الصعبة التي يعيش فيها البلاد العربية والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا وزيادة سعر الدولار مقابل الريال السعودي، فهناك أزمات اقتصادية قد تجاوزت ضخامتها وأكثر الطبقات التي تعرضت لهذه الفجوة هي الطبقة للفقيرة، وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد صرف المكرمة وأهم التفاصيل المتعلقة بطريقة التواصل مع الديوان الملكي فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
موعد صرف المكرمة الملكية للملك سلمان
أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية من وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المكرمة الملكية والتي سيكون في يوم الأحد الموافق ١٠ من شهر رمضان ١٤٤٣ هجري، حيث أن الدولة السعودية تقدم يد العون لكل مواطن يحتاج إلى المساعدة لاستمرار حياته في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة السعودية والعالم اجمع مما أثر على جميع الشركات والوظائف، حيث توفر المملكة هذه المنحة لفئات معينة في المجتمع لتحقيق رؤى وأهداف اجتماعية ذات قيمة كبيرة ولتحد من انتشار السرقة بمد يد العون لتلك الطبقات الموجودة.
رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني
يمكن التواصل مع الرقم المجاني الموحد للوزارة للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول المنح والمبادرات التي تقدمها الوزارة مباشرة من خلال الرقم المجاني (1991)، كما تحدده وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية داخل المملكة، أو يمكن للمستفيدين من الضمان الاستعلام عن المكرمة الملكية عبر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة مباشرة بعد الاطلاع على كافة شروط وتعليمات المنحة.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي
يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المعاش والتي من ضمنها:
- حيث يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس مقيم.
- ولا يكون لديهم دخل أكثر من 3000 ريال سعودي.
- أن يكون سن المتقدم للحصول على المكرمة الملكية أكثر من ١٨ عام.
- إلا يكون لديه جهة تأمين أخري.
- تصرف المكرمة الملكية في حالة إذا كانت الأسرة ليس لها معيل يصرف عليها، لذا تقدم المستندات التي تثبيت حالة الأسرة عند التقديم.
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