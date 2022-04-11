نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان تحديث شركة أرامكو لأسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين لشهر أبريل؛ حيث أن هذا من أهم الموضوعات التي تشغل الكثير من المواطنين، وتعتبر الشركة المسؤولة عن تحديث أسعار البنزين كل شهر هي شركة أرامكو ولاحظنا خلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن أسعار البنزين لشهر أبريل لعام 2022، وهذا نظرا لنشوب الحرب الروسية ومن الأمور المهمة إعلان الأسعار لكي يتمكن كل مواطن متطلباته، تابع.

تحديث شركة أرامكو لأسعار البنزين

قد تقوم شركة أرامكو للتحديث الشهري من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك على أن يتم تنفيذ العمل بالأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر من نفس هذا الشهر، وقد يتم تحديث الأسعار بناءً على سعر برميل النفط في السوق العالمي، وكذلك على العوامل الكثيرة الخاصة بالاقتصاد السعودي وغيرها من العوامل الأخرى.

سعر البنزين في السعودية

قد حدث ارتفاع كبير في أسعار البنزين في السوق العالمي نظرا للحرب القائمة بين كلا من روسيا وأوكرانيا، وبالرغم من هذا الارتفاع إلا أن الحكومة السعودية وشركة أرامكو قد قرروا عدم زيادة الأسعار، وبقائها على ما هي كانت عليه خلال الفترة الماضية.

أسعار البنزين لشهر ابريل 2022

الآن قد تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل، الآن يتم العمل بالأسعار الجديدة لشهر ابريل التي تم الإعلان عنها ابريل 2022، والتي هي كالآتي:

سعر البنزين 91: 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

سعر البنزين 95: 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

سعر غاز البترول السائل: 0.75 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

رابط معرفة سعر البنزين في السعودية

لقد قامت شركة أرامكو بالإعلان عن متابعة دورية لسعر البنزين على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وقد أتاحت الشركة أفضل وأجود أنواع الوقود لسد احتياجات المواطنين اليومية.

كما تعتبر شركة أرامكو أو الشركة الأمريكية العربية للبترول هي من أكبر الشركات في العالم، وقد تم إنشاؤها في الزعفران في المملكة العربية السعودية في عام 1933 وهي المسئولة عن التحديث الدوري.