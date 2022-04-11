رسوم التحويل بين البنوك السعودية والمدة اللازمة لإتمام عمليات التحويل

تختلف رسوم التحويل بين البنوك السعودية، نتيجة لعوامل عديدة تتحكم في تحديد قيمة رسوم التحويل بين البنوك في المملكة العربية السعودية، والمثير للدهشة أن كل بنك يحدد طريقة التحويل طبقًا للأنظمة والقوانين الخاصة بالبنك، ويتم تحديد قيمة الرسوم المحولة الي البنك فتتم من قبل البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية. وقد أعلن البنك المركزي السعودي عن نظام التحويل الجديد بين البنوك المحلية في شهر مارس الماضي والذي تم إعتمادة رسميا ونستعرض من خلال هذا المقال قيمة رسوم التحويل بين البنوك والمدة اللأزمة لإتمام عمليات التحويل الداخلي بين البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية.

قيمة رسوم التحويل بين البنوك السعودية

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بعمل نظام إلكتروني، يقوم بتوضيح قيمة الرسوم بين البنوك المحلية بصورة مبسطة عن طريق النقاط التالية:

عند التحويل بصورة مباشرة من البنك في نفس اليوم يتم خصم ٢٥ ريال سعودي، علي كل معاملة عند التحويل اليدوي، ويتم إيصال الأموال في نفس اليوم الذي تم فيه التحويل الي المرسل ليه.

تقدر قيمة خصم التحويل اليدوي في اليوم التالي عند إيصالها للمرسل تبلغ ١٥ ريال.

اذا كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي يتم التحويل مجانًا.

يقدر خصم ٧ ريال من المرسل للحوالة المصرفية في نفس اليوم، ويتم استلام الأموال في نفس اليوم.

تبلغ قيمة رسوم التحويل الالكتروني في اليوم التالي نحو ٥ ريال لكل تحويل مالي.

مدة التحويل بين البنوك المحلية

من الجدير بالذكر أن فترة التحويل تختلف من نموذج لأخر، وللتعرف علي كل ما يتعلق بتحديد فترة التحويل بين البنوك تابع التالي: