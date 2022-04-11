طريقة الحصول على مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف بالشروط ورابط التقديم

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف بالشروط التي تم الإعلان عنها بهدف مساعدة الشباب من الإناث والذكور الغير قادرين على الزواج، حيث يتم مساعداتهم بمبالغ مالية كبيرة في حالة قبولهم في الشروط المحددة التي نوضحها إليكم في هذا التقرير.

حيث يتم الاستفادة من مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف ريال الكثير من الشباب السعودي الغير قادرين على مصاريف الزواج، بناء على تحقيق رؤية المملكة في تسير الزواج على السعوديين والعمل على مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار.

شروط الحصول علي مساعدة محمد بن سلمان

يلزم توافر الشروط التالية للحصول علي المساعدة من محمد بن سلمان:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

اجتياز دورة الوعي المالي لتلك المبادرة بدرجة لا تقل عن ٦٠%.

لا يزيد عمر الزوج عن ٤٠ عام ولا يقل عن ٢١ عام وبالنسبة للزوجة لا تقل عن ١٨ عام.

المهر المقدم للزوجة لا يزيد عن ٥٠ ألف ريال سعودي.

يشترط علي المتقدم للدعم المالي أن يكون متعلم وحاصل علي مؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

الراتب الشهري للزوج لا يتعدى ٤٠٠٠ ريال سعودي.

للحصول علي الدعم يشترط أن الزواج يكون أول مرة للزواج ولم يسبق له من قبل.

أن يكون عقد الزواج ليس قديم أي لا يمر علية اكثر من عام من تاريخ التقديم للطلب.

طريقة الحصول على مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف

يتم التسجيل للسعودين الذين يستحقون الدعم علي النحو التالي:

الدخول علي جوجل بحث وكتابة رابط منصة سند snad.org.sa

النقر علي مبادرة سند زواج أو سند العاطلين عن العمل.

أو سند العاطلين عن العمل. التأكيد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة قبل طلب الدعم.

يتم أنشاء حساب جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في سند محمد بن سلمان.

إضافة البيانات في أماكنها والتأكد من صحتها.

يتم استقبال رسالة نصية علي هاتفك من منصة سند للتحقيق من بياناتك.

قيمة سند محمد بن سلمان

مبادرة سند محمد بن سلمان تقوم ذلك المنصة السعودية بتوفير مبلغ مالي بقيمة ٢٠ ألف ريال سعودي، كما تتميز منصة سند لمحمد بن سلمان المبالغ التي تمنح غير مستردة.

رابط موقع سند محمد بن سلمان بعد التحديث

أعلنت منصة سند محمد بن سلمان بإطلاق نسخة من الرابط الخاص بها بعد التحديث تسهيلا للمتقدمين علي الإنترنت ليمكن الدخول من خلال هذا الرابط snad.org.sa الذي تم تحديثه.

رقم تواصل سند محمد بن سلمان

قامت منصة سند محمد بن سلمان بتوفير سبل الاتصال المختلفة لتواصل وتسهيل الأمور للحصول علي الدعم والمساعدات المباشر حتي يمكن التواصل من خلال رقم تواصل منصة سند محمد بن سلمان كالتالي:

الرقم الأول (8004000000).

الاتصال بالرقم الثاني (92002220).

الرقم الثالث (920030003).

من خلال حساب المنصة من خلال تويتر https://twitter.com/snadprogram.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة الحصول على مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف بالشروط ورابط التقديم.