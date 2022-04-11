بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg 1443 رابط التسجيل في وظائف القوات المسلحة

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg 1443 للتقديم على وظائف القوات المسلحة المعلن عنها رسمياً، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1443هـ، وقد أوضحت الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم أو المتقدمة، بالإضافة إلى تفعيل رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد فور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل في الوظائف العسكرية، ومن خلال ثقفني يمكن التعرف على شروط وزارة الدفاع، والحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع تجنيد 1443، كما يمكنكم الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني للتواصل مع الدعم الفني.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التقديم في وزارة الدفاع على الوظائف العسكرية المخصصة للجنسين من الرجال والنساء للالتحاق بالتجنيد الموحد لعام 1443 عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، ومن المقرر أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات في الموعد التالي:

بدء التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ.

وأوضحت إدارة القبول الموحد ضرورة توفر المؤهل الدراسي المطلوب في المتقدم أو المتقدمة، حيث يتطلب التسجيل أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، ومن المقرر أن يتم تعيين المقبولين والمقبولات على الرتب العسكرية رقيب أو وكيل رقيب أو عريف أو جندي أو أو جندي وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ويمكن الحصول على رابط التقديم في وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg تجنيد (tajnid.mod.gov.sa).

بوابة التجنيد والقبول الموحد 1443

تم إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف وزارة الدفاع العسكرية الشاغرة المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد، وذلك للتعيين على وظائف القوات المسلحة وأفرعها على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب للرجال والنساء ممن توافرت لديهم شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 الموضحة عبر الموقع الإلكتروني.

وتقوم الإدارة العامة للقبول بالقوات المسلحة بإرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة التي تم تسجيلها عند تعبئة نموذج التقديم الأولي تفيد بقبول المتقدم أو المتقدمة على الوظيفة التي اختيارها عند تعبئة الرغبات، حيث تحتوي الرسالة على أنه تم ترشيحك أولياً وعليك إكمال بيانات المرشح بالدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

ومن ثم حجز موعداً في أقرب مركز تجنيد لك، وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية، مع ضرورة التأكد من تحميل تطبيق توكلنا، وأن تكون حالة المرشح محصن حتى يتمكن من الدخول إلى مرافق ومنشآت وزارة الدفاع، كما يمكن الإطلاع على نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع من خلال تسجيل دخول موقع القوات المسلحة بوابة القبول والتجنيد الموحد، ويتم استعلام نتائج القبول من خلال تسجيل دخول بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa).

ماذا تعني حالة الطلب فارغة؟

في حال تم ترشيح المتقدم أو المتقدمة على الوظيفة المتقدم عليها، فيتم إرسال رسالة نصية تفيد بالقبول لدى القوات المسلحة، كما يتم الاعتذار عن القبول هذه الفترة في حال عدم القبول بالوظيفة المتقدم عليها، وهاتين الحالتين يتم التعرف منهما إذا كان المتقدم قد تم ترشيحه من عدمه.

ولكن؛ ماذا تعني أن تكون حالة الطلب فارغة؟ وهنا أجابت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع بأنه في حال دخول الحساب ولم يكن بجانب حالة الطلب (قبول أو اعتذار) فهذا يعني أنه لم يتم ترشيحك أولياً على الوظيفة العسكرية لدى وزارة الدفاع، وقد يتم ترشيحك في وقتٍ لاحق، وذلك في حال تم استبعاد أحد المرشحين، أو الاعتذار عن القبول لهذه الفترة.

ومن يرغب في الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي أو استعلام أسماء المقبولين والمقبولات الآن، يمكنه ذلك من خلال رابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي المرفق، كما يجب العلم أنه قد يتم إغلاق الحساب الشخصي احترازياً في تجاوز العدد المسموح من محاولات الدخول عبر بوابة وزارة الدفاع تجنيد، وتتم إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 15 من وقت أخر محاولة.

وزارة الدفاع القبول والتجنيد الموحد 1443

بعد الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع للتعرف على ما إذا كان قد تم ترشيحك أولياً أو لا، وكانت النتيجة بأنه تم ترشيحك وقبولك مبدئياً، فعليك إكمال البيانات من خلال حسابك في بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، ثم حجز موعد في أقرب مركز تجنيد لك، ويتم حجز موعد وزارة الدفاع من خلال القيام بالتالي:

القيام بتعبئة كافة البيانات والضغط على أيقونة” “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ويمكنك تغيير الموعد عن طريق بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg بشرط أن يكون قبل الموعد بـ24 ساعة.

وعند تغيير حالة الطلب من تحت الإجراء إلى تم ترشيحك أولياً، فيجب الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة، وسيتم التحويل إلى صفحة التسجيل النهائي، وفي حال عدم وجود اسم للعائلة فيجب كتابة اسم الجد في مكان العائلة وترك القبيلة والفخذ خالياً، ومن ثم تعبئة باقي البيانات بنموذج التسجيل النهائي لوزارة الدفاع.

وفي حال كان المرشح يعمل، فينقر على المربع بجانب خيار “هل تعمل حالياً”، ومن ثم تعبئة الخانات، ويتم إلغاء علامة صح في حال كان المرشح لا يعمل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة المعلومات الدراسية التي تعتبر مجرد معلومات عن مراحلك الدراسية والفرز سيتم عبر المؤهل التعليمي الذي قمت بإدخاله عند بداية التسجيل عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnidreg الإلكترونية.