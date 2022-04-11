نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 50% في اسواق العثيم بالسعودية على الجوالات في المقال التالي

عروض أسواق العثيم بالسعودية، كل إحتياجات منزلك متوفرة بأسعار لا مثيل لها مع أقوى العروض والتخفيضات فقط بأسواق العثيم، وتعلن أسواق العثيم عن عروض بسعر التكلفة على المواد الغذائية بالإضافة إلى تقديم خدمة التوصيل المجاني لجميع الأجهزة الكهربائية ومع خصومات هائلة على الهواتف النقالة الذكية والشاشات الأندرويد، ولقد حرصنا على إختيار أفضل المنتجات الموجودة بداخل أسواق العثيم لنعرضها لكم. عروض أسواق عبد الله العثيم على الهواتف النقالة الذكية: جوال تكنو بوب 5 لايت بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 375 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الفضي بسعر 1249 ريال سعودي.

تابلت أكسيد بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الأسود بسعر 319 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الشاشات الذكية: شاشة إمبيكس إل أي دي سمارت بحجم 32 بوصة فائق الوضوح والدقة متوفر بسعر 509 ريال سعودي.

شاشة أرو إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.

شاشة أرو إل أي دي سمارت بحجم 65 بوصة مزودة بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 1849 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أجهزة المطبخ الكهربائية:

عجانة جي بي سي متوفرة باللون الأسود بسعر 279 ريال سعودي، وهى تساعدك في عمل جميع المعجنات والحلويات.

ميكرويف من كليك أون بسعة 30 لتر متوفر باللون الأبيض بسعر 199 ريال سعودي.

مقلاة من هومر كهربائية بسعة 2.6 لتر متوفرة باللون الأسود بسعر 169 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية: قطع دجاج هرفي كيكرز مقرمش بوزن 400 جرام متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي.

رستورانتي بيتزا بالأجبان الأربعة بوزن 340 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء متوفر في كارتونة بها عدد 10 دجاجات وزن الدجاجة الواحدة 1100 جرام بسعر 145.95 ريال سعودي بدلا من 182 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج رفيعة بوزن 900 جرام من ساديا بسعر 12.50 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.

بازيلا خضراء، ذرة حلوة، فاصوليا خضراء مقطعة، خضار مشكلة مع ذرة بوزن 900 جرام سعر العبوة الواحدة 8.50 ريال سعودي.

صدور دجاج بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 67.50 ريال سعودي بدلا من 81.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات 50% في اسواق العثيم بالسعودية على الجوالات - ثقفني

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