نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2022 تسعيرة البنزين الجديدة بالسعودية تحديث Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة خلال شهر أبريل الجاري حيث يعد واحداً من المواضيع الحيوية التي يتم تداولها شهرياً نظراً للتحديثات التي تضعها شركة أرامكو على الأسعار الخاصة بالبنزين كل شهر بما يتوافق مع الأسعار العالمية للنفط ومعدل الطلب على البترول السعودي، وقد جاءت التسعيرة مرتفعة بعض الشئ خلال الأشهر الثلاث الماضية بسبب الغزو الروسي لدولة أوكرانيا فضلاً عن موجة التضخم الكبيرة التي خلفها فيروس كورونا في شتى دول العالم، وفي هذا الصدد نستعرض معكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن أسعار البنزين شهر أبريل تحديث شركة أرامكو وموعد الإعلان عنها.

أسعار البنزين الجديدة في شهر أبريل

لا شك أن البنزين والمشتقات البترولية الأخرى تمثل العصب الرئيسي للصناعات في كل دول العالم فضلاً عن استخداماتها الأخرى التي تسيطر على شتى مناحي الحياة ولهذا يتأثر المواطن البسيط بأي تغيير بسيط يقع على أسعار البترول مما جعل هذا الأمر حديث الساعة بين العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية والذين يترقبون موعد الكشف عن أسعار البنزين لشهر أبريل والذي يتم من خلال شركة أرامكو عملاق البترول في الشرق الأوسط وذلك بعد أن تقوم بمراجعة الأسعار العالمية ومدى تأثير التداعيات الدولية على حركة طلب النفط السعودي، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن التسعيرة الجديدة للمشتقات البترولية في العاشر من شهر أبريل الجاري ويبدأ العمل بها في صباح اليوم التالي، ويتم العمل بها حتى العاشر من شهر مايو القادم، ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل وأدقها حول أسعار البنزين بالسعودية.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار البترول تأثرت كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا وهما الدولتين اللتان تمثلان إحدى أهم أقطاب البترول في العالم وخاصة دولة روسيا التي تمتلك احتياطي كبير من البترول.

أسعار البترول لشهر أبريل الجاري

وقد كشفت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين لشهر أبريل 2022 دعونا نتعرف على تسعيرة شهر ابريل الجاري والتي يتم العمل بها حتى العاشر من مايو القادم 2022 وهي كالتالي.

لتر بنزين 91 سجل اليوم 2.18 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 سجل اليوم مبلغ 2.33 ريال سعودي.

اللتر من الكيروسين سجل اليوم حوالي 70 ريال سعودي.

اللتر من غاز البترول المسال والذي هو الغاز الطبيعي سجل اليوم 75 ريال سعودي.

اللتر من الديزل سجل 63 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار ثابتة ولم تتغير منذ فترة طويلة لذا نتابع معكم من خحلال موقعنا ثقفني كل جديد بشأن التطورات وأخر التحديثات بشأن أسعار البنزين الجديدة كل شهر.