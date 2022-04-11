أسعار البنزين الجديدة لشهر إبريل 2022 تبعًا لتحديث شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية

برغم الكثير من المواطنين في المملكة بمعرفة هل يتم زيادة أسعار البنزين بنسبة كبيرة أم ستظل كما هي، تقوم شركة أرامكو وهي واحدة من رواد شركات البترول في الشرق الأوسط والعالم وتنافس عدد كبير من الشركات، وتقوم الشركة بعمل كافة التعديلات الجديدة للبترول في أول الذهبي الميلادي وتحديدا يوم العاشر من الشهر وتقوم الشركة والمحطات الخاصة بالوقود الموجودة في السعودية بالعمل بهذه التيار يوم الحادي عشر من الشهر، كما تقوم الشركة بفرض رقابة كبيرة على كافة المحطات، للتأكد من أن المحطات تعمل بالأسعار التي تم تحديدها وأنها لا تزايد في أسعار البنزين على المواطنين، كما يتم معاقل من يخالف التعديلات، وان شركة أرامكو تعمل منذ سنوات في تعديلات أسعار البنزين، تابعوا قراءة ما يلي لتعرفوا الأسعار الجديدة.

أسعار البنزين الجديدة لشهر إبريل 2022

أعلنت شركة أرامكو أن العمل على التعديلات الجديدة مازال مستمرا وأنه جاري الانتهاء منه والإعلان عن قائمة شهر أبريل في الساعات القادمة، وذلك حسب أسعار النفط العالمية، كما أن الأسعار في ارتفاع شديد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي جعلت سعر الدولار في ارتفاع كبير في سعر برميل النفط الخام، كما أن تعلن الشركة عن القائمة الخاصة بأسعار شهر إبريل، وأن ما زالت الدولة تعمل بالقائمة الخاصة بشهر مارس إلى حين صدور التعديلات الجديدة، والذي تم صدورها في العاشر من مارس الماضي.

قائمة الشهر الجاري للبنزين حسب تصريحات شركة أرامكو البترول

لتر البنزين فئة 91 بسعر 2,18 ريال سعودي، وبنزين فئة 95 بسعر 2,33 ريال سعودي للتر، ويهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة بمعرفة قائمة التعديلات الخاصة بشهر إبريل، وان المملكة تعمل على الإشراف على التعديل التي يحدث من خلال الشركة، وان المواطنين في حالة ترقب دائما لمعرفة آخر التطورات التي تحدث بسبب تغير أسعار البترول من قبل الدولة والعاملين بها، كما أن البترول من الأشياء الأساسية التي لا يستغني عنها العديد من المملكة، كما من المتوقع أن يتم الارتفاع في التعديل الجديد للبنزين بشكل كبير نظرا للتغيرات التي تحدث في العالم.