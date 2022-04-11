الاستعلام عن إضافة موظف جديد في الضمان الاجتماعي 1443، لقد عملت هيئة الضمان الاجتماعي وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، على أن تتيح خدمات الهيئة التي تقدمها للمواطنين إلكترونيا.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي، إضافة العمال من القطاع الخاص والعام أيضا، ولكن لابد من من التسجيل في هيئة الضمان الاجتماعي أولا..

وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات سنذكرها لكم اليوم بموضوعنا، عن كيفية الاستعلام عن إضافة موظف جديد في الضمان الاجتماعي 1443.

طريقة الاستعلام عن إضافة موظف في الضمان الاجتماعي

لكي تشترك في نظام التأمين الذي تقوم بتقديمه الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، والذي يمكنك من خلاله القيام بالعديد من الخدمات وعلى رأسها تكوين المنزل.

قم بالضغط على هذا الرابط.

وهو الرابط المخصص لموقع الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعي، والتي أتاحت مؤخرا تقديم خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت.

بعد الدخول على الرابط يتم اختيار أيقونة إدخال، وذلك من خلال الصفحة الرئيسية التي ستظهر لك بعد القيام بالدخول على الرابط.

ثم قم بتحديد نوع المستخدم والذي يتمثل في الأعمال.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الشخصية لك مثل: رقم الإقامة الخاصة بك، والرقم القومي بالإضافة إلى رمز التحقق وكلمة السر.

بعد أن تقوم لاستكمال البيانات الشخصية المطلوبة منك، قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

من اختيارات الخدمات المتاحة قم باختيار أيقونة إضافة.

قم باختيار مشترك من داخل المملكة العربية السعودية، لم يسبق له التسجيل من قبل داخل الموقع.

قم بإدخال رقم واسم المشترك باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن ثم قم بإدخال رقم البطاقة القومي للعامل الذي يريد التسجيل، بالإضافة إلى كافة البيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط على أيقونة تشغيل، ليتم إظهار كافة البيانات المتعلقة بالمشترك، الذي لم يتم تسجيل دخوله مسبقا على الموقع.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف الذي يريد التسجيل في الخانة المخصصة لرقم الهاتف، ثم قم بالضغط على تعديل.

وبعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، قم بطبع استمارة ثلاثة خاصة بالمشترك بعد الإصدار.

ثم قم بإرسال نموذج الشخص المشترك إلى شركة التأمين.

موعد تسجيل الموظف لدى شركة التأمين