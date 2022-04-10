نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة خبرة الرسمي وزارة العدل السعودية لمتابعة المحاكم والدوائر التجارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة خبرة الرسمي وزارة العدل فقد صرح رسمياً وزير العدل في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن أنه قد تم إنشاء منصة الخبرة التابعة لوزارة العدل في كل المحاكم وأيضا الدوائر التجارية، بهدف هو تسهيل الطلب على الخبرات المتخصصة والذي يأتي من خلال آلية تسرع اكتساب الخبرة كما أنها يضا تقلل من وقت التقاضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المؤسسات القانونية للحدود الشمالية، وأيضا يمكن من الاطلاع على سير العمل علي مستوي كافة محاكم الاستئناف التي تتواجد على المستويين المدني والجنائي، كما تهدف منصة خبرة إلى تقصير مدة النزاع من خلال تسهيل التواصل والأطراف المعنية والقاضي، وضمان العدالة بين جميعالأطراف المعنية، كما انها تعمل علي توفير الوقت، وتحسين جودة تقارير الخبراء، وقد حثت الوزارة الشركات التي تقدم خدمات الخبراء في جميع المجالات على التسجيل على المنصة في khibrah.sa والاستفادة من الحلول التي تقدمها لتبسيط عملية التواصل بين القضاة والخبراء والجهات ، مشيرة إلى أن منصة خبر هي جزء من مجموعة أوسع من الحلول التقنية التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد للعملاء.

رابط منصة خبرة وزارة العدل

تعمل منصة خبرة على الويب فقط حتى هذه اللحظة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة عبر جهاز كمبيوتر وذلك من خلال المتصفح، حيث يقوم الشخص بدخول موقع منصة خبرة كما يمكن دخول المنصة بسهولة ويتم ذلك عبر الهاتف المحمول، وذلك عن طريق متصفح الذي يتواجد داخل الجوال،حيث أن لا يتوفر حتى الآن تطبيق رسمي لمنصة خبرة ومن المنتظر في القريب العاجل الإعلان عن توفر تطبيق عبر الجوالات مناسب لنظامي Android أو iPhone.

تسجيل 1443 لمنصة خبرة بوزارة العدل السعودية

منحت وزارة العدل التسجيل المطلق لكافة القطاعات التي تقدم خدمات متخصصة في مجالاتها وأنشطتها، بشرط الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدم حلولاً عديدة للمستفيدين عبر المنصة، لأنها تسهل التواصل بين القاضي والخبير وكذلك المتعاقدون، عندما يتم التسجيل مباشرة عن طريق إدخال رابط منصة التجربة، يجب أن يتم التسجيل بشكل صحيح عبر بيانات المعلن من أجل الاستفادة من الدراما الموجودة.

أهداف منصة التجربة السعودية

كان وزير العدل السعودي قد تحدث للإعلاميين عن أهداف إطلاق منصة خبرة السعودية التابعة لوزارة العدل والتي تقدم الكثير من الخدمات متنوعة، لكل العاملين في العدل وللأشخاص الذين يلجأون للقضاء وفيما يلي أهم الأهداف التي تم تحديدها:

العمل على تحقيق قدر أكبر من الشفافية بين جميع الأطراف المعنية بشكل عام.

العمل على توفير الوقت في تقديم الخدمات وبالتالي زيادة الإنتاجية والعمل على تحسين جودة المعرفة.

يتم تقليص مدة التقاضي نتيجة التيسير والتعاون بين القاضي والمقرر وجميع الأطراف ذات العلاقة.

طورت وزارة العدل السعودية موقعًا إلكترونيًا ليسهل على جميع المواطنين الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية، ولإتمام جميع المعاملات المسجلة لدى وزارة العدل بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب الوزارة في أي من المناطق. مناطق المملكة حيث يمكن إجراء التحقيقات. بالذهاب إلى الموقع الرسمي ، قد ترى جميع المعاملات التي تم تسجيلها مع الوزارة.

الفرق بين ناجز و خبرة من وزارة العدل

ومن خلال منصة ناجز يتم إصدار ما لا يقل عن 142 ألف وكالة إلكترونية أسبوعيا ، بالإضافة إلى 1500 وظيفة إلكترونية معتمدة وأكثر من 19 ألف طلب تنفيذ يتم ملؤها إلكترونيًا، وهناك أكثر من 45 ألف جلسة محكمة عن بُعد في موعدها، توفر منصة ناجز ما يسمى بخدمات التحقي ، والتي تتيح لك التحقق من الوثائق الصادرة عن وزارة العدل بشكل إلكتروني، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة في التوكيلات والأعمال العقارية وتراخيص المحاكم، وخدمات التحقق من الدرجة الأولى، والاستئناف والتحقق من الإعلان، والتحقق من الوكالة، والتحقق من المعاملا ، والتحقق من الفواتير،والتحقق من الحالة الاجتماعية ، والتحقق من الرهن العقاري.