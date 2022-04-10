أخبار المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل واستعلام مقطوعة الضمان بالرقم المدني على منصة الدعم

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عمر شويل - جدة أخبار المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل واستعلام مقطوعة الضمان وموعد عودة صرف المساعدة المقطوعة من جديد، وذلك عبر رابط منصة الدعم والحماية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم الآلاف من الاسر السعودية بالبحث عن أخبار المساعدات المقطوعة عبر المنصة الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية على تويتر والإعلانات الجديدة للمعونات الإنسانية ومواعيد تسجيل البيانات وتحديثها عبر المنصة الجديدة التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أخبار المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa تسجيل واستعلام مقطوعة الضمان بالرقم المدني

قامت منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن انتقال الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة الجديدة لها، حيث يكون تسجيل المساعدات المقطوعة ضمن خدمات الوزارة والتي تم تسجيلها في الأعوام الماضية والاستفادة من خدماتها للفئات المستحقة للدعم من ابناء المملكة، بينما أعلنت الوزارة عبر منصتها على تويتر الانتقال التدريجي لخدمات الوزارة من الرابط القديم إلى رابط جديد لمنصة الحماية الوطنية sbis.hrsd.gov.sa ومنها المساعدات المقطوعة.

منصة تسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتقال إلى رابط جديد للتسجيل والاستعلام، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات جديدة لمستفيدي الوزارة من المحتاجين من عديمي الدخل الشهري أو ممن لديهم رواتب لا تكفيهم لأساسيات الحياة، وشمول كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب التأهيل الشامل أيضا، ويكون مستفيدي المقطوعة ضمن مستفيدي الوزارة ويكون عليهم التسجيل الإلكتروني على الرابط الجديد.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن انتقال الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوزارة للضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة على رابط منصة الدعم والحماية الجديد، ويستمر استقبال تسجيلات راغبي الحصول على دعم الوزارة حتى 23 مايو 2022، وكانت الوزارة تقوم بالسنوات الماضية بصرف مقطوعة الضمان حسب الحاجة لمرة أو مرتين بالعام، إلا أنها أعلنت أن لا موعد محدد لصرفها هذا العام، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرقم الموحد للاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

هذا ويقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي من الراغبين ي الحصول على المبالغ المقتطعة لهم من مقطوعة الضمان الاجتماعية بالدخول والاستعلام عن إيداع المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa دخول منصة الدعم والحماية حي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتقال الكامل للخدمات الخاصة بها، التسجيل والاستعلام، على منصة الدعم والحماية الجديدة، وبذلك يتم التسجيل من جديد بطلب المساعدات المقطوعة والاستعلام عن الطلبات القديمة برقم السجل المدني عبر الرابط الجديد المقرر للوزارة.

أما عن خطوات الاستعلام وموعد عودة المساعدات المالية المقطوعة من جديد عبر رابط منصة الدعم والحماية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد، ويقوم الآلاف من الاسر السعودية بالبحث عن أخبار المساعدات المقطوعة عبر البوابة الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية على تويتر والإعلانات الجديدة للمعونات الإنسانية ومواعيد تسجيل البيانات وتحديثها عبر البوابة الجديدة التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أخر أخبار المساعدات المقطوعة

هذا وقد قامت منصة الدعم والحماية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتقال تسجيل الأفراد والاسر للمساعدات المقطوعة من الرابط القديم الذي كان المواطنين يقوموا بالتسجيل عليه طوال السنوات الماضية إلى التسجيل على رابط الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية الجديد على أن يتم الالتزام التام بالشروط الجديدة للإيداع والاستحقاق.

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

يتم التسجيل الإلكتروني والاستعلام عن المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa لتسجيل مقطوعة الضمان بمنصة الدعم والحماية حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل الوزارة للضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة على رابط منصة الدعم والحماية، ويستمر استقبال تسجيلات راغبي الحصول على دعم الوزارة حتى 23 مايو 2022، وكانت الوزارة تقوم بالسنوات الماضية بصرف مقطوعة الضمان حسب الحاجة لمرة أو مرتين بالعام، إلا أنها أعلنت أن لا موعد محدد لصرفها هذا العام، أما عن الرقم المجاني الموحد للاستعلام عن المساعدات المقطوعة والتعرف على موعد الإيداع وهو 19911.