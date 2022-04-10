مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud مالية وعينية الاتصال مباشرة على ارقام (واتساب – رقم المكتب)

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عمر شويل - جدة مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد وتقديم طلب للحصول على دعم المؤسسة الخيرية سواء مساعدة مالية أو عينية، والتي يقدمها الأميرعبد العزيز، هذا وتقوم المؤسسة بدورها الريادي بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم ومساعدة الأمير في العديد من مجالات الحياة، حيث يبحث المواطن الفقير على كيفية التواصل مع المؤسسة لتقديم طلب المساعدة، ونقوم بعرض البريد الإلكتروني للمؤسسة وكذلك رقم تليفون مكتب الأمير لتيسير التواصل وكذلك نقوم بشرح كيفية تقديم الطلب وكتابته ليتم تقديمه وطلب الدعم.

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud “مالية وعينية الاتصال مباشرة (واتساب – رقم المكتب)

وهو الابن الأصغر من ابناء الملك فهد بن عبد العزيز من مواليد عام 1973 ووزير دولة وعضو مجلس الوزراء، يحب عمل الخير والمساعدات الإنسانية شأنه في هذا شان جميع ابناء جلالة الملك وجميع اسرة وعائلة آل سعود حيث قام الأمير بعمل مؤسسة خيرية تقوم بتقديم الدعم الكبير للأفراد والاسر من ابناء المملكة لتقديم المساعدات التي يتقدموا بها إلى البريد الإلكتروني أو الرسائل التي يقوم المكتب بتسلمها ويقوم بتقديم المساعدة والدعم العاجل فيها، ولا يخفى على أحد مساعداته الكريمة الأخيرة لأحد اليوتيوبزز الذين لقوا حتفهم بشكل مفاجئ حيث قام بتقديم المساعدة إلى ابناء الشمري بالتبرع بسداد ديونه بعد مماته، وتوجد عدد من المؤسسات الاجتماعية ايضا التي تقوم بتقديم عدد من المساعدات للفقراء مثل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

نموذج وشكل طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد بن مقرن آل سعود

يرغب الجميع في التعرف على كيفية تقديم عريضة طلب ونموذج مساعدة من مكتب ومؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، حيث تكون بالشكل المقرب التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

كيفية التواصل وطلب المساعدات المالية من الأمير

لضمان وصول الطلب بالطريقة الصحيحة يجب التأكد من العنوان أو البريد الإلكتروني المرسل إليه، كما يقوم المواطن بكتابة البيانات جميعها الخاصة به بشكل صحيحة ووصف طريقة التواصل بينه وبين المؤسسة، رقم التليفون والرقم المدني والاسم كاملا وأيضا العنوان، وعن كيفية التواصل نوفي لكم الطرق المشروعة:

العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب الأمير المباشر: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003

التواصل عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud التواصل على (واتساب – رقم المكتب) حيث يتح السيد عبد العزيز بن فهد عبر المؤسسة الخيرية التابعة له العديد من سبل التواصل بينه وبين راغبي وطالبي المساعدة المالية، وللرجل مؤسسة أخرى باسم والدته الأميرة الجوهرة الزوجة الأخيرة للملك سعود وتقوم المؤسسة أيضا بتقديم الدعم المالي والنقدي والعيني أيضا لجميع المحتاجين من ابناء المملكة ويقوم باستكمال مسيرة والدته، كما تكون هنالك العديد من سبل مساعدة المحتاجين بالمملكة مثل مساعدات الديوان الملكي السعودي الذي يوفر سداد الديون واراضي سكنية مجانية للمحتاجين.

الهدف الأول من إطلاق المؤسسة

من أهم ما يهم الجهات المانحة هو تقديم الدعم إلى المستحقين، وذلك باستقبال المستندات المطلوبة والتحقق من تلك الوثائق والتي تدل وتفيد بالاحتياج الفعلي للدعم المالي أو طلب دعم السكن وكذلك طلب المساعدات في التعليم أو العلاج، وقد قامت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية بتقديم العديد من نماذج الدعم والمساعدة، حيث تم تقديم آلاف المساعدات التي تتجاوز ملايين الريالات في خلال الأعوام الماضية ومنذ إطلاق تلك المؤسسة.

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud الاتصال عبر ارقام (واتساب – رقم المكتب) ويتم ارتفاع الدخول والتقديم على المساعدات المالية من مؤسسة الأمير وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يقوم الأمير من خلال المؤسسة الخيرية الخاصة به بتقديم دعم خاص في الشهر الكريم ويشمل المساعدات المالية لأعداد أكبر من الفقراء وأيضا نظام الإطعام من خلال توفير السلع الاستهلاكية بشكل مجاني للعديد من المحتاجين.