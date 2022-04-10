تعويضات شركة الكهرباء للمستهلكين .. وكيفية تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الهيئة الخاصة بتنظيم المياه والكهرباء داخل المملكة العربية السعودية، قامت بالإعلان عن ضرورة حقوق المستفيدين وبالتحديد من خدمة الكهرباء، بالإضافة إلى أنها قامت أيضا بالإعلان عن حالات التعويضات التي لهم الحق بالحصول عليها.

من الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات تختلف مع اختلاف نوع المشكلة عند المستفيد.

وذلك نظر لقوائم المشكلات، التي يتم فيها التعويض، فالتعويض عبارة عن قيمة مالية وتبدأ هذه القيمة من 75 ريالا سعوديا وحتى 400 ريال سعودي.

ما هي حقوق المستفيد من شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية؟

المستفيد له كامل الحق في الحصول على إيصال خدمة الكهرباء، الذي قام بسداد مبلغه وذلك في غضون 30 يوما.

للمستفيد الحق في الحصول على خدمة كهرباء موثوقة يتم الاعتماد عليها باستمرار.

في حالة عدم سداد إيصال الكهرباء للمستفيد الحق على رجوع الخدمة، وذلك في خلال ساعتين من القيام بسداد الإيصال الخاص بخدمة الكهرباء.

القيام بالحصول على الهاتف الذي تم تسجيله في شركة الكهرباء، وذلك عن طريق إرسال رسالة تحذيرية أو إشعار تحذيري بانقطاع الكهرباء.

ضرورة فحص الخدمة وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوى.

حالات التعويض من شركة الكهرباء