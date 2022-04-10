نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعويضات شركة الكهرباء للمستهلكين .. وكيفية تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المقال التالي
تعويضات شركة الكهرباء للمستهلكين .. وكيفية تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الهيئة الخاصة بتنظيم المياه والكهرباء داخل المملكة العربية السعودية، قامت بالإعلان عن ضرورة حقوق المستفيدين وبالتحديد من خدمة الكهرباء، بالإضافة إلى أنها قامت أيضا بالإعلان عن حالات التعويضات التي لهم الحق بالحصول عليها.
من الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات تختلف مع اختلاف نوع المشكلة عند المستفيد.
وذلك نظر لقوائم المشكلات، التي يتم فيها التعويض، فالتعويض عبارة عن قيمة مالية وتبدأ هذه القيمة من 75 ريالا سعوديا وحتى 400 ريال سعودي.
ما هي حقوق المستفيد من شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية؟
- المستفيد له كامل الحق في الحصول على إيصال خدمة الكهرباء، الذي قام بسداد مبلغه وذلك في غضون 30 يوما.
- للمستفيد الحق في الحصول على خدمة كهرباء موثوقة يتم الاعتماد عليها باستمرار.
- في حالة عدم سداد إيصال الكهرباء للمستفيد الحق على رجوع الخدمة، وذلك في خلال ساعتين من القيام بسداد الإيصال الخاص بخدمة الكهرباء.
- القيام بالحصول على الهاتف الذي تم تسجيله في شركة الكهرباء، وذلك عن طريق إرسال رسالة تحذيرية أو إشعار تحذيري بانقطاع الكهرباء.
- ضرورة فحص الخدمة وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوى.
حالات التعويض من شركة الكهرباء
- تعويضات شركة الكهرباء للمستهلكين، يتم التعويض للمستخدم في حالة عدم الحصول على خدمة الكهرباء، في غضون 40 يوما من تاريخ سداد إيصال خدمة الكهرباء.
- انقطاع الكهرباء باستمرار وأكثر من 4 مرات على مدار السنة.
- وبشرط أن تزيد مدة انقطاع التيار الكهربائي عن 4 ساعات متواصلة.
- عدم الحصول على خدمة الكهرباء لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بعد سداد المبلغ وذلك في المدن الأساسية.
- أما في المدن الفرعية فتزيد عن الخمس ساعات متواصلة.
- في حالة انقطاع الكهرباء دون إنذار مسبق، وضرورة أن يكون ذلك قبل مرور 48 ساعة على انقطاع الخدمة عن الشخص المستفيد بطريقة مخططة له.
- في حالة مرور 15 يوما من تاريخ الشكوى المقدمة دون مراجعة ومعالجة تلك الشكوى، والتي تختص بفواتير الكهرباء.
- وفي حالة عدم رجوع خدمة التيار الكهربائي، وذلك بعد انقطاعها وبمرور 24 ساعة وذلك في الأوضاع العادية.
- التعويض يكون بالطريقة الآلية من جهة مقدمي خدمة التيار الكهربائي، وذلك لما قامت بإعلانه هيئة التنظيم الخاصة بالمياه والكهرباء أيضا.
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