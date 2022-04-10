نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ارامكو تعلُن اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 وفقاً لتحديثات ارامكو اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- ارامكو تعلنُ اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 اليوم الاثنين 11/4/2022 بنزين 91 و95 نبدأ الان فى استعراضها ونتابعه مع حضراتكم الان وفقاً للمراجعة الدورية التي تم من خلالها الكشف عن تعريفة البنزين الجديد فى جميع محطات الوقود والطاقة السعودية على شكل سنستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

عاجل:- ارامكو تعلنُ اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022

نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية، حيث اليوم الاحد الموافق ميلادياً اليوم العاشر من ابريل كنا مع موعد مع اعلان شركة ارامكو اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة عن شهر ابريل، حيث تتولي شركة ارامكو مسؤولية الكشف عن اسعار منتجات البترول والطاقة بشكل شهري، حيث قد اعتاد المواطنين على متابعة اجدد اسعار البنزين والطاقة شهرياً فى مساء اليوم العشر من كل شهر، حيث تبدأ شركة ارامكو بتطبيق نتيجة مراجعتها الشهرية في صباح اليوم الحادي عشر من كل شهر، حيث بالفعل ستطبق شركة ارامكو اسعار البنزين الجديد اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق ميلادياً الى ان يعاد من جديد مراجعتها فى اليوم العاشر من مايو المقبل، على ان نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال اجدد الاسعار الموجودة حالياً بالاسواق السعودية، فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بشكل وبصورة ملحوظة وراء التعرف على تلك الاسعار

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل

نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز اجدد الاسعار الموجودة حالياً فى الاسواق السعودية عن سعر تعريفة بنزين 91 وسعر تعريقة بنزين 95 فى كافة محطات الوقود والطاقة على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل

لازالنا نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حول اجدد اسعار تعريفة البنزين فى المملكة العربية السعودية، حيث تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة وفقاً لتعديلات ارامكو حول سعر بنزين 91 او بنزين 95 على مستوي كافة محطات الوقود والطاقة

سعر البنزين فى السعودية

نتابع حتي الان جميع التفاصيل المطروحة حول سعر البنزين فى السعودية سواء بنزين 91 او بنزين 95 او كافة منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة التي سيجري اعمال تطبيقها اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق 11 ابريل لعام 2022