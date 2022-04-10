“الان” سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 وفقاً لتحديثات aramco ارامكو المعلنُة اليوم الاثنين 11/4/2022

“الان” سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 وفقاً لتحديثات aramco ارامكو المعلنة اليوم الاثنين 11/4/2022 لمتابعة اسعار جميع انواع البنزين نستعرضها ونتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز في ظل ارتفاع حصيلة مؤشرات البحث على جوجل لاجل متابعة بيان أرامكو المتعلق بتحديث أسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث نستعرض الان ونتابع مع حضراتكم هذا البيان من قبل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

“الان” سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022

سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 نتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث نتابع ونستعرض على رأس مدار الساعة جميع التفاصيل المتعلقة حول أسعار البنزين ومواد البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث البحث لايهدا كما جرت العادة فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر للاجل معرفة اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة حيث فى مساء اليوم العاشر من كل شهر تبدأ شركة أرامكو بالاعلان والكشف عن نتائج مراجعتها الشهرية لأسعار منتجات البترول والطاقة، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال ماوراء تلك التحديثات حسب بيان شركة ارامكو الاخير

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

من الرغم من ارتفاع أسعار البترول ومواد النفط عالمياً شهدت أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية حالة استقرار لعدة أشهر على ماهي عليها جراء تحمل الحكومة السعودية الزيادات الواردة على تعريفة البنزين سواء بنزين 91 او بنزين 95، حيث جاءت آخر تعديل صدر من ارامكو على أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لاخر تعديل صادر على مستوى جميع محطات البنزين والطاقة الموجودة على مستوى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر