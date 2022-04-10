رابط دعم ريف تسجيل دخول 1443 reef.gov.sa وشروط التسجيل اللازمة في الدعم الريفي

إن الطريقة الخاصة بالتسجيل لدعم ريف أمر يبحث عنه مواطنين كثيرين، يرغب في أن يحصل على دعم ريف للمشروعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والزراعي والثروة الحيوانية، فهو من البرامج التي تقدم لكل مهتم بالتطوير الزراعي طبقاً لبعض الشروط والقواعد والمعايير والضوابط، التي لابد من توفرها فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة رابط دعم ريف تسجيل دخول.

رابط دعم ريف تسجيل دخول 1443

بإمكان الأفراد الذين يعملون بالقطاع الزراعي أن يسجلوا بدعم ريف وهذا يكون باتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تدخل لمنصة دعم ريف reef.gov.sa.

تضغط فوق خانة ابدأ بطلب الدعم.

تكتب البيانات التي يتم طلبها من رقم الهوية، كلمة السر، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، ورمز التحقق.

تطلع على جميع الأحكام والشروط ثم توافق عليها.

تضغط فوق خانة تسجيل الدخول.

تتبع جميع المعلومات حتى يتم استكمال طلب التسجيل.

شروط التسجيل بالدعم الريفي

إن وزارة البيئة قد أقرت بعض الشروط التي لابد من استيفائها بالأشخاص المتقدمين ليحصلوا على دعم ريف، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: