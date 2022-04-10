نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دعم ريف تسجيل دخول 1443 reef.gov.sa وشروط التسجيل اللازمة في الدعم الريفي في المقال التالي
إن الطريقة الخاصة بالتسجيل لدعم ريف أمر يبحث عنه مواطنين كثيرين، يرغب في أن يحصل على دعم ريف للمشروعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والزراعي والثروة الحيوانية، فهو من البرامج التي تقدم لكل مهتم بالتطوير الزراعي طبقاً لبعض الشروط والقواعد والمعايير والضوابط، التي لابد من توفرها فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة رابط دعم ريف تسجيل دخول.
رابط دعم ريف تسجيل دخول 1443
بإمكان الأفراد الذين يعملون بالقطاع الزراعي أن يسجلوا بدعم ريف وهذا يكون باتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لمنصة دعم ريف reef.gov.sa.
- تضغط فوق خانة ابدأ بطلب الدعم.
- تكتب البيانات التي يتم طلبها من رقم الهوية، كلمة السر، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، ورمز التحقق.
- تطلع على جميع الأحكام والشروط ثم توافق عليها.
- تضغط فوق خانة تسجيل الدخول.
- تتبع جميع المعلومات حتى يتم استكمال طلب التسجيل.
شروط التسجيل بالدعم الريفي
إن وزارة البيئة قد أقرت بعض الشروط التي لابد من استيفائها بالأشخاص المتقدمين ليحصلوا على دعم ريف، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون الشخص المتقدم للدعم ذو جنسية سعودية ويستثنى من هذا الشرط الأفراد الذين لديهم بطاقات تنقل.
- الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يزيد عن 6,000 ريالاً سعودياً.
- العمر لا يكون أقل من 21 عام.
- إثبات الأهلية للرغبة في مزاولة المهنة.
- عدم شغل المتقدم أي وظيفة بالقطاع الخاص أو حتى العام عند القيام بالتقديم لدعم ريف.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم يعمل بمهنة زراعية من المتواجدة ببرنامج ريف ويكون مباشر لهذه المهنة بنفسه.
- عليه أن يكون من الساكنين بمناطق دعم ريف.
- عدد البرامج التي يكون مستفيد منها لا تزيد عن ثلاث برامج.
- التزام التطبيق للاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة بالبرنامج.
- المتقدم عليه أن يكون لديه حساب بنكي ويكون نشط ومسجل باسمه بالمنصة الإلكترونية.
- استكمال كافة البيانات سواء الشخصية أو حتى الفنية عند القيام بالتسجيل من خلال المنصة
- باستيفاء كافة الشروط للإنتاج الزراعي وهي
- عدم تجاوز الأعداد الخاصة بشتلات البن عن ما تم تحديده من البرنامج.
- خلايا العسل لا تزيد أعدادها عن المحدد بالبرنامج.
- لا يمكن استيراد النحل بل لابد الاستفادة من الخلايا الخاصة بالنحل المحلي.
- إنتاج الورد بالأوزان المناسبة حتى يتم إنتاج زيت الورد ولا يزيد شجيرات الورد عن المحدد من برنامج.
- فيما يتعلق بالمحصولات البعلية ألا تزيد مساحتها عن المحدد.
- عدم تجاوز أشجار الفاكهة للعدد المحدد بالبرنامج.
- عدم إنتاج أي مادة غير قانونية بالمزارع.
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