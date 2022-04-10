استعلام المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa الرقم المجاني الموحد

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa عبر المنصة الوطنية الموحدة واستقبال تحديث البيانات والتسجيل من جديد عبر الرابط المطور الجديد، ويكون تحديث البيانات ومواعيد الموافقة على مقطوعة الضمان من اكثر عبارات البحث في جوجل بالشهور الأخيرة، وخاصة مع الكثير من الإصلاحات والتحديثات في منظومة الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تحرص على وصول الدعم لمستحقيه وشمول الفئات المحتاجة من الشعب برعاية المملكة في العديد من المجالات.

استعلام المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa

طال انتظار الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام القديم، والذي استفادوا منها في السنوات الماضية لمرة أو مرتين في العام بالحصول على مساعدة مالية تبد من عشرة ألاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال بمنحة لا ترد، وسط تنامي احتياجات المواطنين اليومية يقوم المسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي المطور بالبحث عن ألية التسجيل الإلكتروني للحصول على دعم الوزارة بالمساعدة المقطوعة بالشروط الجديدة التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديث نظام الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث نظام الدعم فيها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور لتحديث البيانات واستقبال التسجيلات الجديدة بالوزارة، وبما أن المساعدات المقطوعة تكون فقط لمستفيدي الضمان فيبحث المستفيدين الجدد كيفية التسجيل وشروط الحصول عليها للفئات المتنوعة من المجتمع.

شروط تسجيل وقبول المساعدة المقطوعة 1443

أن يكون المسجلين فيها مسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على رقم السجل المدني.

يكون مستفيد ومقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتنطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة.

يتم التقيد بشروط الاستحقاق الدخل (الحد الأدنى من راتب العامل 1100 ريال لرب الأسرة و50 ريال للفرد المستقل).

يقوم بالالتزام بشرط الاستقلالية للمطلقات والأرامل والمهجورات والشباب المستقلين.

يتم إثبات العمل أو العاطلين أو محل السكن بالمستندات والتي يتم مراجعتها مع قاعدة البيانات للمواطن في المملكة.

يجب التقيد بصحة البيانات والإقرار بذلك عند التسجيل.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443

يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية hrsd.gov.sa. ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الموحد . كما يمكن الدخول على “ رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة “. للتسجيل الجديد لمستفيدي الضمان المطور يتم تسجيل “ رابط الضمان الاجتماعي المطور“ . يقوم باختيار خدمات وكالة الضمان. إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق ثم الضغط على عرض. يمكن الاتصال على الرقم الموحد المجاني: 8001222777 يتم التراسل على ص ب 12487 الرقم البريدي 11157 خدمة صوتك مسموع : ( http:// hrsd.gov.sa/ar/urv ) البريد الإلكتروني للوزارة : [email protected] المحادثة الفورية عبر الموقع الرسمي للوزارة : ( http:// hrsd.gov.sa ) حساب العناية بالعملاء عبر منصة توتير : [email protected]

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa من خلال الرقم المجاني للاتصال وخدمة العناية بالعملاء بالمملكة من جميع المحافظات، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة والتي تعمل في استقبال تحديث البيانات والتسجيل من جديد عبر الرابط المطور ، ويكون تحديث البيانات ومواعيد الموافقة على مقطوعة الضمان من اكثر عبارات البحث في جوجل بالشهور الأخيرة، وخاصة مع الكثير من الإصلاحات والتحديثات التي تم إطلاقها في منظومة الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تحرص على وصول الدعم لمستحقيه وشمول الفئات المحتاجة من الشعب برعاية المملكة في العديد من