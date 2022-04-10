الان سعر البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 فى كل محطات الوقود من شركة ارامكو اليوم 10/4/2022

الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 فى كل محطات الوقود من شركة ارامكو ، أعلنت شركة ارامكو اسعار البنزين والبترول عبر موقعها الرسمى على الانترنت وتعد شركة ارامكو الوطنية هي الشركة المسئولة عن اعلان اسعار البترول والوقود وتوزيعه فى داخل وخارج الممكلة العربية السعودية ومن المعروف اعلان شركة ارامكو الوطنية اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية بشكل محدث فى اليوم العاشر من كل شهر حيث ينتظر المواطنين فى السعودية الاسعار الجديدة التى تطبق من شركة ارامكو وتوقع العديد من المواطنين استقرار اسعار البترول والبنزين فى السعودية فى هذا الشهر الحالى الا انه حدث فيها بعض التغييرات والتى سنعرضها لكم الان

أسعار البنزين والبترول فى السعودية

كما ذكرنا لكم فى السابق ان شركة ارامكو الوطنية تنشر الاسعار بشكل رسمى فى اليوم العاشر من كل شهر وكان من المتوقع حدوث استقرار فى اسعار البنزين والوقود الا ان اسعارالبنزين قد تغيرت عما كانت فى السابق حيث حدثت بعض الزيادات البسيطة مقارنة بشهر مارس الماضى وتستمر الزيادات فى الاسعار وتغيرها بدء من شهر فبراير الماضى وننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول لشهر ابريل الحالى بعد بيان شركة ارامكو الوطنية

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

اراء المواطنين حول اسعار البنزين والبترول

حدثت العديد من الاعتراضات حول اسعار البترول والبنزين للشهر الحالى فى المملكة العربية السعودية حيث كان من المتوقع ثبات الاسعار بعد وعد من شركة ارامكو الوطنية انها سوف تحاول تثبيت الاسعار وعدم رفعها مرة اخرى الا انه حدث العكس مع اسعار هذ الشهر الجارى وتسأل العديد من الناس حول سبب زيادة اسعار البنزين والبترول وصرح مصدر مسئول فى شركة ارامكو الوطنية مدى تقدير الشركة لكل المواطنين فى المملكة العريبة السعودية وان الشركة تعمل جاهدة حول ثبات اسعار البنزين والبترول فى الفترة الحالية لكن هذه الزيادات نظرا لارتفاع اسعار البترول والبنزين حول العالم وان الشركة سوف تعمل جاهدة على ثبات اسعار الوقود فى الفترة المقبلة