هاام:- أرامكو تعلن اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 والمطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 من Aramco

هاام:- أرامكو تعلن اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 والمطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 والتي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان فى ظل تساؤلات سكان العربية السعودية فى كافة المدن السعودية حول اجدد اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة التي سنبدأ الان فى استعراضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل

اصبحت اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل من المواضيع الرائجة لأجل متابعة اجدد اسعار مواد البترول والطاقة، حيث يجري الآن الترقب وراء تعديلات ارامكو التي تعلن من خلالها عن خطة الشركة حول أسعار البنزين خلال شهر ابريل بالكامل، عليه مؤشرات البحث على جوجل تتزايد للغاية بحثاً عن نتائج المؤتمر الصحفي الخاص بشركة ارامكو، حيث فى العاشرة مساءً من كل شهر تبدأ أرامكو دائماً بالاعلان عن تحديد أسعار مواد البترول والطاقة لتبدأ تطبيق نتائج هذا المؤتمر فى صباح اليوم الثاني دائما من كل شهر على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال اجدد اسعار البنزين والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، في ظل تزايد التساؤلات حول تلك الاسعار التي نتابعها اول بأول من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

اجدد اسعار البنزين فى السعودية فى شهر ابريل

حتى الآن لاتزال أسعار البنزين الخاصة بشهر مارس مطبقة فى كافة الاسواق السعودية، وذلك حتي تبدأ شركة أرامكو بتطبيق اسعارها الجديدة التي ستطبق اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر من ابريل حتى مساء اليوم العاشر من مايو المقبل، على ان تاتي اخر تعديلات شركة ارامكو فى جميع الاسواق السعودي على مستوى أسعار بنزين 91 و أسعار بنزين 95 في جميع محطات الوقود والطاقة السعودية على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر