Aramaco تعلن اسعار البنزين لشهر ابريل 2022 فى السعودية اليوم 10/4/2022

ارامكو تعلن اسعار البنزين لشهر ابريل 2022 فى السعودية عبر موقعها الرسمى ، بشكل رسمى تم الاعلان على اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من قبل شركة ارامكو الوطنية ومن المعروف ان شركة ارامكو هى الشركة الوطنية المسئولة حول البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية وتنشر بيانا بشأن اسعار البترول والبنزين على موقعها الرسمى بشكل محدث فى اليوم التاسع من كل شهر ويتم تطبيقه بشكل رسمى فى اليوم العاشر من كل شهر على محطات البترول والوقود فى الممكلة العربية السعودية وننشر لكم الان بيان شركة ارامكو الوطنية حول اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية مقدمة من شركة ارامكو الوطنية عبر موقعكم ثقفنى نيوز

أسعار البنزين والبترول فى شهر ابريل فى السعودية

يتم عقد اجتماعات يومية ودورية بشكل منتظم فى شركة ارامكو الوطنية من اجل الوقوف حول اسعار البنزين والبترول فى الشهر الجديد وكان من المتوقع ثبات اسعار البترول والوقود فى شهر ابريل الا انه حدثت تغييرات فى اسعار الشهر الجديد ويتم عرض الاسعار بشكل رسمى على وزير البترول من اجل اخذ موافقة رسمية حول تلك الاسعار ومن ثم يتم نشرها بشكل رسمى فى بيان عبر الصفحة الرسمية عبر الانترنت واليكم الان اسعار البترول والوقود الجديدة لشهر ابريل الحالى من بيان شركة ارامكو

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

ردود الافعال حول اسعار البنزين الجديدة

جاء ردود الافعال حول اسعار البترول والوقود الجديدة بشكل سلبى حيث نالت الاسعار العديد من الاعتراضات من المواطنين الذين توقعوا ثبات اسعار البترول والبنزين بشكل عام فى الشهر الجارى خاصة ان البترول هو مصدر اساسى للعمل فى المملكة العربية السعودية وزادت الاسعار مرة اخرى عن ما كانت عليه فى شهر مارس الماضى وقال مصدر مسئول من شركة ارامكو رافضا ذكر اسمه ان الشركة تحاول بكل جهدها ثبات اسعار البترول والبنزين فى الفترة الحالية الا انها مجبرة على زيادة اسعار البترول والبنزين نظرا لارتفاع الاسعار البترول والبنزين فى جميع انحاء العالم وان الشركة ستعمل فى الوقت القادم حول ثبات الاسعار ابتداء من الشهر القادم .