منصة شفاء تسجيل دخول للمرضى المحتاجين بالسعودية

منصة شفاء تسجيل دخول، حيث تعد منصة شفاء واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي واحدة من المبادرات الخاصة بصندوق الوقف الصحي الذي له شخصية اعتبارية مستقلة، والذي يشمل عدد من الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الصحة، والهيئة العامة للأوقاف ، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، علاوة على ذلك المجلس الصحي السعودي، كما يشمل أعضاء من المهتمين بمجال العمل الخيري من المجتمع السعودي، وتهتم المنصة بتقديم مساعدات طبية مجانية للموطنين الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم ربط منصة شفاء تسجيل دخول.

منصة شفاء تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة شفاء والاستفادة من جميع الخدمات الخيرية التي تقدمها لهم، على أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:

الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة شفاء.

النقر على تبويب تسجيل دخول.

إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد لذلك.

إدخال كلمة المرور الشخصية في المكان المحدد لذلك.

النقر على تسجيل دخول.

وبذلك يتم تسجيل دخول المنصة والاستفادة من أي خدمات يتم توفيرها من جانب المنصة.

مهام عمل منصة شفاء

تعمل منصة شفاء على تحقيق عدة أهداف تساعد على تقديم يد المساعدة للمواطنين المحتاجين في المملكة، ومن أبرز مهام المنصة ما يلي:

تعمل المنصة على سرعة الوصول للمرضى المحتاجين في أي مكان داخل المملكة.

توفير قناة رسمية معتمدة تعمل على توثيق عملية التبرع.

المساعدة في تسهيل حوكمة العلاج الخيري في المملكة بواسطة التحقق من خدمات منصة أبشر ومن خلال مجلس الضمان الصحي.

تمكين كافة الجمعيات الأهلية الصحية من تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع السعودي.

هل منصة شفاء تقبل الزكاة؟

عبر فتوي من مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أنه يجوز شرعاً أن تقبل المنصة زكاة الأفراد في المملكة والعمل على استقبال التبرعات للمرضى المحتاجين فيما يخص تكاليف العلاج والدواء، بما يعمل بشكل عام علي الوقوف بجوار المواطنين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة بأي مكان داخل المملكة.