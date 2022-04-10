نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل المستجدين بنظام نور 1444 بالأول الابتدائي بالمواعيد والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، أعلنت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن مواعيد تسجيل المستجدين بنظام نور 1444، وذلك لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، حيث يبدأ التسجيل لطلاب الأول الابتدائي 1444، في يوم 16-9-1443ه، بينما يبدأ تسجيل الروضات بداية من 23-1-1444ه، وذلك من خلال زيارة أولياء الأمور، إلى رابط نظام نور .noor gov sa، مع تحديد مواعيد التقديم في كل من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، مع الإعلان عن مواعيد تسجيل الروضات الحكومية 1444، وموعد تسجيل التمهيدي 1444، وموعد تسجيل روضة نظام نور 1444، أو مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1444.

متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1444

يبدأ التسجيل بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي مدارس حكومية، بداية من 16-9-1443ه وحتى 23-9-143هـ، وذلك للفئات العمرية بداية من 6 أعوام أو يقبل أقل منها بتسعين يومًا فقط، وذلك كحد أدنى، وحتى 11 عامًا وثلاثة أشهر كحد أقصى.

بينما يبدأ التسجيل للطلاب، في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، خلال الفترة من 16-9-1443هـ، وحتى 17-3-1444هـ، أو حتى تسديد الشواغر، بداية من 6 أعوام أو يقبل أقل منها بتسعين يومًا فقط، وذلك كحد أدنى، وحتى 11 عامًا وثلاثة أشهر كحد أقصى.

في حين يبدأ التسجيل للطلاب بالصف الأول الابتدائي، في المدارس الحكومية خلال الفترة من 7-10-1443ه وحتى 17-3-1444هـ، أو إغلاق باب التسجيل، أو تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، بداية من 6 أعوام أو يقبل أقل منها بتسعين يومًا فقط، وذلك كحد أدنى، وحتى 11 عامًا وثلاثة أشهر كحد أقصى.

وكانت وزارة التعليم العام السعودي، قد أعلنت عن مواعيد فتح وبدء التسجيل في الأول الابتدائي والروضات. عقب إعلانها دوام المدارس في رمضان 1443، من خلال المنصات والصفحات الرسمية لها.

موعد تسجيل روضة نظام نور 1444

وقد أشارت وزارة التعليم العام السعودية، إلى أن فتح باب التسجيل للطلاب، من مرحلة رياض الأطفال بنظام نور 1444. سوف يبدأ في 28-10-1443هـ، ويستمر طيلة فترة العام الدراسي، وذلك لكل من أتم ثلاثة أعوام، ولم يبلغ عامه السادس بعد.

مواعيد تسجيل الروضات الحكومية 1444

سوف يتم فتح باب التسجيل، لخريجي الروضات الحكومية والأهلية، في كافة المدارس داخل المملكة العربية السعودية. وذلك بداية من 27-11-143ه، وحتى 17-3-1444هـ، أو حتى تسديد الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل للطلاب، أو إغلاق باب التقديم، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 6 أعوام، بحوالي 180 يومًا.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444

سوف يبدأ تسجيل كافة خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية. تلك التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، داخل المملكة العربية السعودية. وذلك بداية من 23-1-1444ه، وحتى 17-3-1444هـ، أو حتى تسديد الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل للطلاب، أو إغلاق باب التقديم، وذلك لمن تقل أعمارهم عن 6 أعوام، بحوالي 180 يومًا.

رابط تسجيل طلاب الابتدائي والروضة بنظام نور 1444