نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء – شروط تقديم الوظائف العسكرية 1443 في المقال التالي
رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء، حيث بدأت الوزارة في استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية 1443هـ وذلك على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب) بدءاً من اليوم الأحد 9 رمضان الموافق 10-4-2022م عبر الموقع الإلكتروني بوابة القبول والتجنيد الموحد، ولابد من استيفاء كافة الشروط والمعايير المحددة بجانب اجتياز المقابلة الشخصية وعملية تطابق البيانات.
رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء
من خلال الدخول عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد بداية من اليوم، على كل المتقدمين والمتقدمات كتابة البيانات والمعلومات كاملة وبشكل دقيق ثم رفع المستندات والشهادات المطلوبة والتي تشمل بها المؤهل التعليمي، حيث لابد من اتباع الإرشادات العامة لكي يتم قبول طلب تقديم وظائف وزارة الدفاع.
شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 للرجال
- يشترط أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من عاش مع والده خارج المملكة حين أداء مهمته الخاصة بالبلاد.
- يجب أن يتميز بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عليه حكم سابق في إحدى القضايا.
- لا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ولا يتجاوز الشرط الخاص بالوظيفة.
- توفر المؤهل العلمي المطلوب، وبالنسبة للمؤهل الفني توفر المؤهل حسب اللائحة التنفيذية.
- إذا كان متزوجا لابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أيضاً.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
- يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية أيضاً.
- ألا يكون قد فصل من أحد المعاهد أو الخدمة العسكرية أو قد التحق بها من قبل.
- الطول المناسب لا يقل عن 160 سم ولابد أن يتناسب مع الوزن.
شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء
- استيفاء شرط الجمسية وهو شرط أساسي للوظائف العسكرية مع استثناء التي نشأت مع والدها خارج المملكة حين تأدية واجبه نحوها.
- يجب أن تتميز أيضاً بحسن السمعة في كافة أمور الحياة.
- لا يقل عمرها عن 21 سنة ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- أن تتوفر اللياقة البدنية وذلك بـ تناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل طولها عن 155 سم.
- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة ونا يعادلها.
- ألا يكون الزوج غير سعودي.
- كما يجب أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وتجاوز المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات المحددة.
- لابد من توفر التخصصات الفنية المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية.
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