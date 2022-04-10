نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مساعدة بدل غلاء المعيشة للمحتاجين ومحدود الدخل وطريقة الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين والغير قادرين ومحدودي الدخل 1443، حيث طرحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مساندة لأبنائها السعوديين نظرًا لارتفاع تكلفة المعيشة في وقتنا الحالي، وقد قامت الوزارة بعمل الدراسات اللازمة حتى تحدد أكثر الفئات التي تكون في حاجة إلى دعم ومساندة، وقد قامت الوزارة بقبول الطلبات التي ينطبق عليها شروط المساندة، وأعلنت أنه في القريب سيتم الإعلان عن الموعد المخصص من أجل صرف بدل غلاء المعيشة، وسوف نوضح جميع التفاصيل خلال مقالنا.

الموعد المحدد لصرف ارتفاع المعيشة

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن الميعاد المحدد من أجل صرف مساعدة غلاء المعيشة لعام 1443 هجري سوف يكون في نفس توقيت صرف مستحقات الفئة المستفيدة من خدمة الضمان الاجتماعي المطور، ويكون مضاف إلى مبالغ المعاشات الشهرية والذي يقرر صرفها في تاريخ 21 أبريل 2022.

المبالغ المصروفة في مساندة بدل ارتفاع المعيشة في السنوات الماضية

وقد تم تضمين كلًا من أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع التعليمي وكذلك العاملين في الجهات الإدارية في مساعدة بدل غلاء المعيشة، وتم وضع مبلغ وقيمته 192 مليار ريال سعودي من أجل الفئة الخاصة بأصحاب المعاشات المتقاعدين عن العمل.

وكان 104 مليار ريال سعودي تم تخصيصه للفئة الخاصة بالمواطنين الذين يعانون من صعوبة في دفع الفواتير الخاصة بهم، كما تم تخصيص مبلغ وقيمته 1400000 مليار ريال سعودي للفئة المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور، كما خصصت الوزارة مبلغ وقدره 2 مليار ريال سعودي كمساعدات مالية لفئات أخرى.

شروط صرف مساعدات بدل ارتفاع المعيشة

يوجد مجموعة من الشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتي يجب توافرها من أجل الحصول على مساعدات بدل غلاء المعيشة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون صاحب طلب المساندة سعودي الجنسية.

إذا كان الشخص المتقدم غير متزوج لا يزيد راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان المتقدم متزوج لا يتخطى راتبه الشهري 8600 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

في ختام مقالنا أوضحنا مساعدة بدل ارتفاع المعيشة للمواطنين غير القادرين وموعد الحصول عليها، وشروط التقديم عليها.