نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 3.500 ريال تمويل سيارة بدون كفيل بقسط بسيط حتى خمس سنوات في المقال التالي
تمويل سيارة بدون كفيل بالتقسيط المرن من البنك السعودي الفرنسي الذي يوفر قروض ميسرة السداد تشمل التمويل الشخصي – تمويل السيارات والعقاري، كلهم يتوافق مع أحكام الدين الإسلامي ومٌجاز من هيئة الرقابة الشرعية، يضم التمويل مميزات كثيرة منها التأمين الشامل على المركبة ضد الحوادث والسرقات والكوارث الطبيعية أيضاً، كما يوفر البنك إمكانية طلب أي منتج تمويلي من خلال الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى الفرع مع توفير المساعدات الهاتفية التي تشمل فريق خدمة للعملاء يقومون بالرد على الاستفسارات الخاصة بالقروض وأسعار المنتجات التمويلية ونسبة الفائدة السنوية وكل هذه الأمور مدونة ضمن البنود المنصوصة بالعقد الذي تقوم بالإطلاع عليه قبل التوقيع عليه.
مميزات تمويل سيارة بدون كفيل البنك السعودي الفرنسي
يوفر البنك السعودي الفرنسي مجموعة من المزايا التي تسهل الإجراءات للحصول على تمويل سيارة بدون كفيل لا يطلب البنك متطلبات كثيرة، مع الوعد بتملك المركبة في نهاية العقد أي عند سداد آخر دفعة في القرض، كما يعطي البنك للعميل حرية اختيار فترة السداد من بين السنة وحتى الخمس سنوات، على أن تحدد أقساط شهرية ثابتة ومرنة بحيث تتناسب مع الدخل الشهري، ويتميز أيضا قرض السيارة بسرعة تنفيذ الإجراءات والموافقة على الطلب خلال ساعات، بالإضافة إلى التأمين الشامل على تمويل السيارات ضد الحوادث والكوارث، التعامل بمرونة وفي تواريخ الاستحقاق أيضاً.
شروط الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل
- ألا يقل الراتب الشهري عن 3.500 ريال سعودي.
- عمر العميل لا يقل عن 21 سنة عند تقديم طلب قرض سيارة بدون كفيل.
- الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر.
- رخصة القيادة يجب أن تكون سارية المفعول.
طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون ضامن البنك السعودي الفرنسي
- تعبئة استمارة طلب قرض سيارة عبر موقع البنك السعودي الفرنسي.
- رفع المستندات (بطاقة الهوية أو الإقامة سارية – رخصة قيادة سارية – تعريف بالراتب يوضح تفاصيل الدخل وتاريخ التعيين – صورة من آخر فاتورة كهرباء أو مياه أو هاتف).
- في حالة وجود استفسار عن التمويل يمكن الاتصال على رقم 8001240006.
- يمكن الاستفادة من الإرشاد الائتماني بالاتصال على رقم 920014777.
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