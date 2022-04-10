براتب 3.500 ريال تمويل سيارة بدون كفيل بقسط بسيط حتى خمس سنوات

تمويل سيارة بدون كفيل بالتقسيط المرن من البنك السعودي الفرنسي الذي يوفر قروض ميسرة السداد تشمل التمويل الشخصي – تمويل السيارات والعقاري، كلهم يتوافق مع أحكام الدين الإسلامي ومٌجاز من هيئة الرقابة الشرعية، يضم التمويل مميزات كثيرة منها التأمين الشامل على المركبة ضد الحوادث والسرقات والكوارث الطبيعية أيضاً، كما يوفر البنك إمكانية طلب أي منتج تمويلي من خلال الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى الفرع مع توفير المساعدات الهاتفية التي تشمل فريق خدمة للعملاء يقومون بالرد على الاستفسارات الخاصة بالقروض وأسعار المنتجات التمويلية ونسبة الفائدة السنوية وكل هذه الأمور مدونة ضمن البنود المنصوصة بالعقد الذي تقوم بالإطلاع عليه قبل التوقيع عليه.

مميزات تمويل سيارة بدون كفيل البنك السعودي الفرنسي

يوفر البنك السعودي الفرنسي مجموعة من المزايا التي تسهل الإجراءات للحصول على تمويل سيارة بدون كفيل لا يطلب البنك متطلبات كثيرة، مع الوعد بتملك المركبة في نهاية العقد أي عند سداد آخر دفعة في القرض، كما يعطي البنك للعميل حرية اختيار فترة السداد من بين السنة وحتى الخمس سنوات، على أن تحدد أقساط شهرية ثابتة ومرنة بحيث تتناسب مع الدخل الشهري، ويتميز أيضا قرض السيارة بسرعة تنفيذ الإجراءات والموافقة على الطلب خلال ساعات، بالإضافة إلى التأمين الشامل على تمويل السيارات ضد الحوادث والكوارث، التعامل بمرونة وفي تواريخ الاستحقاق أيضاً.

شروط الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل

ألا يقل الراتب الشهري عن 3.500 ريال سعودي. عمر العميل لا يقل عن 21 سنة عند تقديم طلب قرض سيارة بدون كفيل. الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر. رخصة القيادة يجب أن تكون سارية المفعول.

طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون ضامن البنك السعودي الفرنسي