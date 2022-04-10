تمويل سريع من منصة سلفة الإلكترونية ٢٠٢٢ بدون كفيل أو تحويل راتب

يعتبر التمويل الشخصي الطارئ السريع من منصة سلفة الإلكترونية 2022، أسرع التمويلات التي يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل عليها في أقل من ١٥ دقيقة، بدون تحويل الراتب، أو وجود كفيل، والمنصة تتميز بسهولة إجراءات الحصول على التمويل لأنها تستخدم أحدث التقنيات المالية الحديثة التي تسرع من تخليص إجراءات الحصول على القرض الشخصي، الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ أقصى قيمة لهذا التمويل ٥٠٠٠ ريال سعودي، كما يستطيع العميل أن يحصل على هذا القرض الطارئ السريع من أي مكان سواء كان هذا الشخص موجود بالقرية أو المدينة أو المكتب أو المنزل، كما يخضع قرض منصة سلفة لأحكام البنك المركزي السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل منصة سلفة، ورابط التسجيل للحصول على التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية ٢٠٢٢

هناك بعض الشروط التي وضعتها المنصة للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم الذي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع سعودي الجنسية.

أن يكون سن العميل ما بين ٢٣ عامًا و60 عامًا، كما يجب أن يكون مكتمل الأهلية.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن ٦ أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

لا يقل الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي الطارئ السريع

هناك بعض المزايا التي يحتوي عليها تمويل منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يأتي:-

التمويل الشخصي الطارئ السريع يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد القرض سهلة ومجدولة حتى تتوافق مع ظروف العميل المادية حتى لا يتعثر في تسديد الأقساط. يتميز التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. يتم إيداع قيمة التمويل في الحساب البنكي للعميل مباشرةً عند توفر الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية

سوف نتعرف مع متابعي موقع ثقفني على طريقة التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يلي:-

الدخول على رابط التسجيل في منصة سلفة.

إدخال عشرة أرقام من بطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الجوال المسجل لدى منصة أبشر.

إدخال البريد الإلكتروني للعميل.

كتابة كلمة المرور، والتي لا تقل عن ٨ خانات باللغة الإنجليزية، وأن تتكون من حرف إنجليزي كبير، وحرف إنجليزي صغير، كما يجب أن تحتوي على رقم على الأقل.

قبول شروط وأحكام المنصة.

الضغط على أيقونة استكمال التسجيل، حتى يصبح لدينا حساب بالفعل.

طريقة تمويل منصة سلفة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يأتي:-