هل أسهم أرامكو عليها زكاة 2022

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عمر شويل - جدة إن المستثمرين بشركة أرامكو يرغبون في معرفة هل أن هناك زكاة على الأسهم التابعة لشركة أرامكو أم لا، فالشركة تعد من الشركات الأضخم بالمملكة السعودية تلك التي تعمل بمجال النفط وكذلك الغاز الطبيعي، فهو مشروع متكامل تملكه السعودية وفقاً للشكل القانوني التابع للشركة، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن هل أسهم أرامكو عليها زكاة أم لا.

هل أسهم أرامكو عليها زكاة

بالطبع إن الأسهم التابعة لشركة أرامكو مزكى عنها، ولقد وضحت الشركة بأن جميع الأسهم المطروحة بالبورصة، وللاستثمار بسوق المال مزكى عنها فلقد ورد النص بالأمر الملكي بأن الاستثمار بالأسهم التابع للشركات المدرجة بسوق المالية مزكى عنها، ويحتسب مبلغ الزكاة من الناتج عن تلك الاستثمارات وتخصم من المدفوعات الضرورية المسددة من الشركة وتحول لحساب الزكاة بوزارة المالية حتى يتم الدفع بالزكاة لمستحقيها وفقاً للنظام.

مقدار زكاة الأسهم

إن المقدار من زكاة الأسهم يقارب ربع العشر بمقدار 2.5%، وهو القدر ذاته إن كان الشخص مالكها يرغب في الاقتناء أو حتى التجارة، فإن كان في حالة اقتناء فإن المستثمر يحصل على ربح سنوي وفقاً لعدد الأسهم، وإن كانت تشبه العقار فتكون الزكاة أجرة العقار بحوالي ربع العشر، أما إن كانت بهدف التجارة فعروض التجارة ربع العشر.

طريقة تزكية أسهم الشركات

الكثير من المستثمرين يقومون باتخاذ الأسهم لعملية التجارة وهذا للربح ولكنه من الجهة الأخرى بعض المستثمرين يقومون باقتناء الأسهم للأرباح السنوية العائدة دون التجارة، وبتلك الحالة ينشأ الدين لقسمين وهما كالآتي:

القسم الأول تكن به الأسهم المعروضة للتجارة بهدف الربح، ويتم التعامل معها بالشراء أو حتى البيع داخل البورصة، فهذا التعامل يكون مشابه لعروض التجارة والزكاة تؤخذ بقدر قيمتها بنهاية كل حول.

بالنسبة للقسم الثاني قد حدث الاختلاف بين جمهور العلماء والباحثين مما أدى الاتجاهين الاتجاه الأول قد اعتبر فيه العلماء بأن العروض التجارية تكن بغض النظر على النشاط الخاص بالشركة، كون الشخص صاحب السهم دائماً يربح منها كربح أي تاجر آخر ويكون ببيع سلعته، أما الاتجاه الثاني في يوضح بأنه لابد من أن يكون هناك تفريقاً في الحكم بهذه الأسهم وفقاً لنوع الشركة المساهمة التي قامت بإصدارها وهذا من رأي العلماء المعاصرين.