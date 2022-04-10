عاجل..- موعد تسجيل الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال في السعودية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa لعام 1444هـ

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع الكثير من المعلومات المعلقة بموعد موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال كما وضعت مجموعة من الشروط من أجل القبول في المدارس ورياض الأطفال، حيث أن الكل في تساؤل مستمر حول مواعيد تسجيل الطالبات الجدد في المرحلة الابتدائية، وكذلك مواعيد فتح التسجيل في رياض الأطفال، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي وانتهاء النتائج لجميع مراحل التعليم وسنتعرف خلال مقالنا الكثير حول ذلك الموضوع بالتفصيل فتابعونا.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور

التسجيل للأطفال من سن 6 سنوات حتى 11 سنة و3 شهور بالمدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم من يوم 17 أبريل، ويستمر حتى 24 أبريل 2022 على أن يستمر التقديم لدة لا تزيد عن 90 يومًا.

يبدأ التسجيل في المدارس الخاصة والدولية والأجنبية والخاصة المطبقة على البرامج الدولية للأطفال من 6 سنوات أو أقل بحد أدنى 90 يومًا إلى 11 عامًا و 3 أشهر كحد أقصى في يوم 17 أبريل، ويستمر التسجيل حتى يتم الانتهاء من سداد المصاريف

التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية يبدأ من 7/10/1443 ويستمر حتى سداد انتهاء المدة المطلوبة من سن 6 سنوات أو أقل بحد أدنى 90 يومًا إلى 11 عامًا و3 أشهر كحد أقصى.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل القبول وقد أعلن وزير التربية والتعليم السعودي منذ أيام عن عدد من الشروط التي وضعتها الوزارة بمساعدة باقي أعضاء هيئة التدريس لاختبار الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي والمعايير التي ستوافق عليها المدرسة في حالة قبول الطلاب وهذا في إطار شروط وضعتها وزارة التربية والتعليم في نشرة أرسلت لكافة المدارس الموجودة داخل المملكة، ونقدم إليكم بعض الشروط التي نصت عليها النشرة المرسلة وهي: