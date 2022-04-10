نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان 1443 ورابط التسجيل في إحسان كمستفيد ehsan.sa في المقال التالي
إن تيسرت بمنصة إحسان هي خدمة قد سهلت على كافة المواطنين السداد للديون، وكل هذا من ضمن إطار النظام الخاص بالتكافل الاجتماعي المقنن، فهو نظاماً يساعد فيه الشخص القادر مادياً الأشخاص المتعسرين حتى تستقيم الحياة وتستمر، فالبعض يكن ضحية للظروف الطارئة المفاجأة تلك التي تعرقله عن السداد لما عليه من ديون، وبعد أن تم إطلاق برنامج تيسرت قد أصبحت إحسان تغطي أنواع متعددة من الاحتياجات وسنقدم لكم شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان وكيفية التسجيل.
شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان
توجد بعض الشروط التي تلزم حتى يتم قبول الحالة وإثبات استحقاقها، وإليكم تلك الشروط المحددة وهي كالآتي:
- أن يكون الشخص من مستفيدي الضمان.
- الحد الأقصى للديون التي يتم قبولها للسداد عن تلك الحالة 100,000 ريالاً سعودياً
- لا بد أن يكون الحال صادر بحقها حكم قضائي متعلق بالدين من المحكمة التنفيذية بالسعودية.
- مرور عام على الحكم القضائي أي 12 شهر كاملين.
كيفية التسجيل تيسرت كمستفيد
بإمكانك أن تحصل على الدعم من قبل مؤسسة إحسان وتتمتع بالتسجيل كمستفيد من كافة التبرعات المقدمة، وهذا يكون عبر التوجه لأقرب فرع تابع لجمعية إحسان وتقدم طلب بنوع المساعدة التي ترغب بها وتصطحب معك جميع الأوراق التي تثبت الاستحقاق للدعم، ثم تقوم الجمعية بدراسة حالتك وعندما يتم القبول ستضاف كحالة في برنامج بالموقع الإلكتروني، وبإمكانك أيضاً أن تطلع على التبرعات التي يتم تلقيها وتسجل بالموقع الإلكتروني التابع لهم للمتبرعين فقط.
طريقة التسجيل كمتبرع ببرنامج تيسرت
بالطبع يمكنك أن تسجيل ببرنامج تيسرت كمتبرع عبر الموقع الذي أتيح من مؤسسة إحسان ولسداد الدين عن الغارمين، وإليكم خطوات التسجيل في برنامج تيسر كمتبرع وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لمنصة إحسان عن طريق الرابط ehsan.sa.
- تسجل الدخول للموقع.
- تضغط فوق كلمة فرص التبرع.
- تختار تيسرت.
- تعرض الظروف لكل حالة والمبلغ المتعسر به ثم تختار الحالة التي ترغب أن تتبرع لها.
- تضغط على المستطيل المكتوب به تبرع الآن المتواجد أسفل الحالة.
- تكتب مبلغ التبرع بالخانة المخصصة له وتنقر فوق كلمة تبرع الآن.
- تملأ الحقول الفارغة وتكتب بها الاسم، رقم البطاقة المصرفية، تاريخ الإنتهاء للبطاقة.
- تراجع البيانات وتضغط فوق كلمة إتمام التبرع.
- وفي الحالات التي يتم التبرع بها بشكل أون لاين يقبل التبرعات من فيزا، مدى، ماستر كارد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان 1443 ورابط التسجيل في إحسان كمستفيد ehsan.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.