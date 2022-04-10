شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان 1443 ورابط التسجيل في إحسان كمستفيد ehsan.sa

إن تيسرت بمنصة إحسان هي خدمة قد سهلت على كافة المواطنين السداد للديون، وكل هذا من ضمن إطار النظام الخاص بالتكافل الاجتماعي المقنن، فهو نظاماً يساعد فيه الشخص القادر مادياً الأشخاص المتعسرين حتى تستقيم الحياة وتستمر، فالبعض يكن ضحية للظروف الطارئة المفاجأة تلك التي تعرقله عن السداد لما عليه من ديون، وبعد أن تم إطلاق برنامج تيسرت قد أصبحت إحسان تغطي أنواع متعددة من الاحتياجات وسنقدم لكم شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان وكيفية التسجيل.

شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان

توجد بعض الشروط التي تلزم حتى يتم قبول الحالة وإثبات استحقاقها، وإليكم تلك الشروط المحددة وهي كالآتي:

أن يكون الشخص من مستفيدي الضمان.

الحد الأقصى للديون التي يتم قبولها للسداد عن تلك الحالة 100,000 ريالاً سعودياً

لا بد أن يكون الحال صادر بحقها حكم قضائي متعلق بالدين من المحكمة التنفيذية بالسعودية.

مرور عام على الحكم القضائي أي 12 شهر كاملين.

كيفية التسجيل تيسرت كمستفيد

بإمكانك أن تحصل على الدعم من قبل مؤسسة إحسان وتتمتع بالتسجيل كمستفيد من كافة التبرعات المقدمة، وهذا يكون عبر التوجه لأقرب فرع تابع لجمعية إحسان وتقدم طلب بنوع المساعدة التي ترغب بها وتصطحب معك جميع الأوراق التي تثبت الاستحقاق للدعم، ثم تقوم الجمعية بدراسة حالتك وعندما يتم القبول ستضاف كحالة في برنامج بالموقع الإلكتروني، وبإمكانك أيضاً أن تطلع على التبرعات التي يتم تلقيها وتسجل بالموقع الإلكتروني التابع لهم للمتبرعين فقط.

طريقة التسجيل كمتبرع ببرنامج تيسرت

بالطبع يمكنك أن تسجيل ببرنامج تيسرت كمتبرع عبر الموقع الذي أتيح من مؤسسة إحسان ولسداد الدين عن الغارمين، وإليكم خطوات التسجيل في برنامج تيسر كمتبرع وهي كالآتي: