وظائف وزارة العدل السعودية لكلى الجنسين وطريقة التقديم والموعد

وظائف وزارة العدل السعودية والتي كان لها النصيب الكبر من البحث على محركات البحث المتعددة وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر وظائف تخص المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل عام, وقد اعلنت وزارة العدل السعودية عل الكثير من الوظائف للمواطنين السعوديين والتي تخص النساء والرجال وهمالك الكثير من الشروط التي يتوجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على فرصة بهذه الوظيفة وهنالك رابط للتسجيل في الفقرات التالية.

ماهي وظائف وزارة العدل السعودية

باحث شرعي. باحث قانوني. محاسب. محلل إحصاء. مصلح. محلل نظم معلومات.

وظائف وزارة العدل لكلى الجنسين في السعودية

وقد اشترطت وزارة العدل عدة شروط لمن يرغب في التسجيل نذكر كل شروط مع المسميات المطلوبة وهي كالتالي:

باحث شرعي فيجب حصول المتقدمين على درجة ماجستير في الشريعة ، سياسة الشريعة ، العدالة الجنائية.

باحث قانوني فيجب حصول المتقدمين على شهادة ماجستير في الأنظمة والحقوق وسياسة وأنظمة الشريعة والقانون التجاري والقانون الجنائي والقانون والقانون العام والقانون الخاص وعدالة العمل والعدالة التجارية والقانون الجنائي المقارن.

محاسب فيجب حصول المتقدمين على درجة ماجستير في المحاسبة والإدارة المالية والمحاسبة الجنائية.

محلل إحصاء فيجب حصول المتقدمين على شهادة ماجستير في الإحصاء.

مصلح فيجب حصول المتقدمين على شهادة ماجستير في الأنظمة ، القانون ، الخدمة الاجتماعية ، مسار الأسرة والطفولة ، علم الاجتماع او ما يعادلها.

محلل نظم المعلومات فيجب حصول المتقدمين على ماجستير في الذكاء الاصطناعي ، نظم المعلومات ، هندسة البرمجيات.

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل

ويتم التقديم الكترونياً عبر رابط وظائف وزارة العدل السعودية البوابة الرسمية وقد بدا التسجيل ابتداءً من الساعة 03:00 مساءً يوم الأحد الموافق 9/9/1443 هـ وحتى الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس الموافق 13/9/1443 هـ .

ومن المعروف ان وظائف وزارة العدل تعتبر من افضل الوظائف في السعودية كون الشخص الحاصل على فرصة توظيف يكن له تامين صحي شامل ولعائلته وللمعيل لهم مثل الوالدين ويعطة الموظف لديهم بدل نقل وبدل سكن وهنالك رابط للشخص عند انتهائه من المدة المتفق عليها مع الضمان الإجتماعي.